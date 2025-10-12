Englische Woche der U15 Juniorinnen
SCHWEINFURT – Die U15 Juniorinnen der Kugellagerstadt bestritten in dieser Woche zwei Ligaspiele mit unterschiedlichem Ausgang: Im Abendspiel am Mittwoch unterlagen die Mädels dem aktuellen Tabellenersten, der Spielvereinigung Stettbach, mit 0:3. Am Wochenende sicherten sich die Juniorinnen jedoch zuhause gegen die U13 Jungs der dritten Garnitur der FT Schweinfurt einen glücklichen, aber verdienten 1:0-Sieg, wodurch das Team drei wichtige Punkte verbuchen konnte.
Niederlage in Stettbach
Im Spiel gegen Stettbach, zu dem man mit drei Nachwuchsspielerinnen aus der U13 angereist war, konnten die Juniorinnen ihren Matchplan anfangs nicht umsetzen. Trotz guter Gegenwehr in der ersten Hälfte schlichen sich Unsicherheiten und Leichtsinnsfehler ein, weshalb es torlos in die Pause ging. In der zweiten Halbzeit dominierte Samuel Klein, die Nummer 10 der Stettbacher Jungs, das Spiel. Er trieb den Spielaufbau voran und führte seine Mannschaft in der 37. Minute in Führung. Stettbach erhöhte in der 59. Minute auf 2:0, ehe sie in der letzten Spielminute den 3:0-Endstand erzielten.
Heimsieg gegen FT Schweinfurt
Das zweite Ligaspiel gegen die U13 Jungs der FT Schweinfurt lief deutlich besser für die Juniorinnen. Das Team dominierte die Partie von Anfang an, setzte die jungen Schweinfurter früh unter Druck und erspielte sich gute Chancen. Für die Schweinfurter Keeperin Jule Schröttle war es ein ruhiger Nachmittag. Die glückliche 1:0-Führung für die Mädchen fiel in der 29. Minute durch ein Eigentor der FT: Nach einem Konter aus dem linken Mittelfeld versuchte der Abwehrspieler Mete Yavus, den halbhohen Ball in den Strafraum zu klären, traf diesen jedoch unglücklich, so dass der Ball in die eigenen Maschen ging. Trotz einer weiteren klaren Torchance von Helena Schmitt in der 44. Minute, die den Ball knapp am Tor vorbeispielte, blieb es beim 1:0-Endstand. Der junge Schiedsrichter Albi Arifi regelte die Partie souverän und abgeklärt. Mit diesem Heimsieg verbuchten die Juniorinnen nach dem verkorksten Stettbach-Spiel weitere drei Punkte.
