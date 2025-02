Enorme Energieersparnis: Markt Stadtlauringen hat seine Straßenlaternen auf LED umgerüstet

STADTLAURINGEN – Der Markt Stadtlauringen setzt weiterhin auf umweltschonende Maßnahmen und hat im vergangenen Jahr 235 Straßenlaternen auf LED-Technik umgerüstet oder neu installiert.

Die Maßnahme wurde von der Bayernwerk Netz GmbH im Auftrag der Gemeinde durchgeführt und betrifft Stadtlauringen sowie die zehn Ortsteile. Insgesamt wurden 41 Leuchten an Hauptverkehrsstraßen, 63 in Wohngebieten und 131 in Nebenstraßen erneuert. Dadurch können jährlich rund 93.863 Kilowattstunden Strom eingespart werden, was einer Effizienzsteigerung von etwa 86 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln entspricht.

Bürgermeister Friedel Heckenlauer betont die positiven Auswirkungen für Umwelt und Gemeinde: „Wir rechnen mit einer CO₂-Einsparung von rund 819 Tonnen über 20 Jahre – das entspricht in etwa der Lebensdauer der LED-Lampen.“

Die Umstellung kostete die Gemeinde 120.000 Euro, wovon 25 Prozent durch die Zukunft-Umwelt-Gesellschaft gGmbH gefördert wurden. Neben der Energieeinsparung profitieren Stadtlauringen und seine Bürger auch von geringeren Wartungs- und Reparaturkosten. Zusätzlich werden die Laternen in der Zeit von 23 bis 5 Uhr um 50 Prozent gedimmt, um den Energieverbrauch weiter zu reduzieren.

Info: Berechnet man nur 35ct pro Kilowattstunde, würde sich die jährliche Ersparnis durch die LEDs auf rund 33.000 Euro belaufen.