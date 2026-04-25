Entdeckungstour durch das historische Rathaus in Würzburg: Öffentliche Samstagsführungen
WÜRZBURG – Die Stadt Würzburg und Congress Tourismus Würzburg (CTW) laden ab Mai wieder dazu ein, hinter die Fassaden des Würzburger Rathauses zu blicken. Vom 2. Mai bis zum 31. Oktober finden jeden Samstag um 11:00 Uhr öffentliche Führungen statt, die durch mehr als 700 Jahre bewegte Stadtgeschichte führen.
Der Rundgang beginnt im Rathaushof direkt gegenüber dem Vierröhrenbrunnen. Die Teilnehmer erwartet eine beeindruckende Stilvielfalt, die von romanischen Elementen bis hin zur zeitgenössischen Kunst reicht. Ein zentraler Punkt der Führung ist der Gedenkraum zum 16. März 1945, der an die Zerstörung Würzburgs erinnert und als Mahnmal fungiert.
Von romanischer Architektur bis zur Monumentalmalerei
Zu den architektonischen Höhepunkten zählt der stimmungsvolle Wenzelsaal, einer der ältesten romanischen Profanräume in ganz Deutschland. Ebenso besichtigt wird der Wappensaal, der symbolisch für den Wiederaufbau der Stadt steht. Den Abschluss und zugleich einen visuellen Höhepunkt bildet der neue Sitzungssaal. Dort beeindruckt das fast 300 Quadratmeter große Monumentalgemälde des Künstlers Wolfgang Lenz, das die Geschichte und das Wesen Würzburgs einfängt.
Anmeldung und Ticket-Informationen
Die Führungen haben eine Dauer von rund 1,5 Stunden und sind für die Besucher kostenfrei. Aufgrund der begrenzten Kapazität von maximal 25 Personen ist eine vorherige Anmeldung jedoch zwingend erforderlich. Ein entsprechendes Teilnehmerticket kann vorab online gebucht werden unter
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!