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Entlastung im Pflegealltag: Landkreis Haßberge bietet kostenlose Helferschulung an

29. Mai 2026Letztes Update 29. Mai 2026
Entlastung im Pflegealltag: Landkreis Haßberge bietet kostenlose Helferschulung an
Kathrin Glaubrecht und Vera Ksinski von der Pflege- und Wohnberatungsstelle des Landkreises Haßberge informieren über die Schulung für Ehrenamtliche. (Foto: Nadja Pfeifer)
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HASSFURT / LKR. HASSBERGE – Die Pflege und Betreuung von älteren oder hilfsbedürftigen Menschen findet zu einem Großteil im eigenen Zuhause statt. Neben den pflegenden Angehörigen sind es oft Freunde, Nachbarn oder Bekannte, die im Alltag tatkräftig mit anpacken – sei es beim Einkaufen, bei Arztgängen oder im Haushalt. Um dieses wertvolle Engagement auch finanziell zu honorieren, bietet das Pflegenetzwerk des Landkreises Haßberge nun eine wichtige Qualifizierung an.

Am Donnerstag, 2. Juli 2026, findet in Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Demenz und Pflege Unterfranken eine kostenfreie Helferschulung statt. Sie vermittelt das nötige Wissen, um Pflegebedürftige sicher im Alltag zu begleiten, und schafft gleichzeitig die rechtliche Basis für eine finanzielle Aufwandsentschädigung.

Aufwandsentschädigung über den Entlastungsbetrag sichern

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Das deutsche Pflegesystem hält für Menschen ab dem Pflegegrad 1 den sogenannten Entlastungsbetrag von monatlich 131 Euro bereit. Dieses Geld kann genutzt werden, um ehrenamtliche Helfer aus dem Umfeld für ihren Einsatz finanziell zu entschädigen.

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Damit die Pflegekasse diese Aufwandsentschädigung für Nachbarschaftshilfe oder den Freundeskreis unbürokratisch auszahlt, gelten folgende Voraussetzungen:

  • Keine nahe Verwandtschaft: Die helfende Person darf nicht im 1. oder 2. Grad mit der pflegebedürftigen Person verwandt oder verschwägert sein.

  • Getrennter Haushalt: Helfer und Pflegebedürftige dürfen nicht in derselben Wohnung leben.

  • Schulungsnachweis: Die helfende Person muss einen entsprechenden Qualifikationskurs absolviert haben – genau hier setzt das kostenfreie Angebot des Landkreises an.

Alle Eckdaten zur Schulung im Überblick

Die eintägige Schulung vermittelt praxisnahes Wissen und bereitet die Teilnehmenden optimal auf ihre Aufgaben vor.

  • Wann: Donnerstag, 2. Juli 2026, von 09:00 bis 16:30 Uhr

  • Wo: Sitzungssaal des Landratsamtes Haßberge (Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt)

  • Kosten: Die Teilnahme ist komplett kostenfrei.

Anmeldung bis zum 21. Juni erforderlich

Da die Teilnehmerplätze im Sitzungssaal aus Qualitätsgründen begrenzt sind, ist eine rechtzeitige Anmeldung zwingend erforderlich. Ein Interessenten-Anmeldeschluss wurde auf den 21. Juni 2026 festgelegt.

Kontakt für Fragen und Anmeldung:

Ansprechpartnerin ist Vera Ksinski vom Pflegenetzwerk des Landkreises.

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