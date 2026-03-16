Entscheidung vertagt: Mighty Dogs verpassen vorzeitigen Finaleinzug in Landsberg
SCHWEINFURT – Die Mighty Dogs des ERV Schweinfurt konnten ihren Matchpuck im Halbfinale gegen den HC Landsberg nicht nutzen. Am Freitagabend unterlag das Team von Trainer Semlow auswärts deutlich mit 2:6, womit die Serie ausgeglichen ist und die Entscheidung über den Finaleinzug im alles entscheidenden siebten Spiel am kommenden Sonntag fällt.
Ohne die Stammspieler Kevin Adam und Konstantin Melnikow fanden die Schweinfurter nur schwer in die Partie. Während Landsberg von Beginn an Druck ausübte und bereits im ersten Drittel eine komfortable 3:0-Führung herausspielte, fehlte den Mighty Dogs zunächst die nötige körperliche Präsenz und Effektivität im Abschluss. Auch ein Torwartwechsel im zweiten Drittel brachte zunächst keine Wende, da die Riverkings ihre Führung schnell auf 5:0 ausbauten.
Die Eckpunkte der Partie im Rückblick:
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Früher Rückstand: Landsberg dominierte das erste Drittel durch Treffer von Reuter, Benz und Östling.
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Kurzes Aufbäumen: Alex Diel gelang im zweiten Drittel in Überzahl der erste Treffer für Schweinfurt zum 1:5, nachdem er einen Schuss von Josef Dana abgefälscht hatte.
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Ergebniskorrektur: Tomas Cermak erzielte im Schlussabschnitt nach Vorarbeit von Alksnis und Homjakovs den zweiten Treffer für den ERV.
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Bitterer Nachschlag: Kevin Heckenberger erhielt nach einem Zusammenprall eine Spieldauerdisziplinarstrafe und wird im entscheidenden Spiel am Sonntag gesperrt fehlen.
Trotz einer engagierten Phase im letzten Drittel gelang es den Mighty Dogs nicht mehr, die Niederlage abzuwenden. Damit kommt es am Sonntag im Icedome zum großen Showdown um das Finalticket.
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