Entsorgerwechsel ab Januar 2026 für Gelbe Tonne und Gelben Sack im Landkreis Schweinfurt

LANDKREIS SCHWEINFURT – Es steht ein weiterer Wechsel im Landkreis Schweinfurt an: Ab dem neuen Jahr ist die Firma PreZero Service Mitte-West GmbH & Co. KG für die Leerung der Gelben Tonnen sowie für die Abholung der Gelben Säcke zuständig.

Für Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Schweinfurt ändert sich durch den Wechsel nichts: Die vorhandenen Behälter werden weiterhin genutzt, sodass kein Handlungsbedarf besteht.

Zudem verfügt die Firma PreZero bereits über langjährige Erfahrung im Landkreis – das Unternehmen hat bis Ende September 2025 die Leerung der Restmüll-, Biomüll- und Papiermülltonnen im Landkreis durchgeführt.

Bereitstellung der Tonnen am Tag der Leerung vor 6 Uhr

Wie gewohnt gilt auch ab Januar: Die Tonnen sollten bis spätestens 6 Uhr am Abfuhrtag bereitstehen, da sich die Touren der Müllfahrzeuge und damit die Leerungszeit am jeweiligen Tag ändern können. Wer neue Gelbe Säcke benötigt, hängt einfach einen Hinweiszettel an einen bereitgestellten Gelben Sack. Daraufhin wird eine Rolle am Grundstück hinterlegt.

Zudem übernimmt PreZero künftig die Leerung der Dosencontainer. Für die Glascontainer bleibt weiterhin die Firma Knettenbrech + Gurdulic Franken GmbH & Co. KG, Kitzingen zuständig.

Beide Unternehmen sind von den Systembetreibern in Deutschland für die kommenden drei Jahre beauftragt worden.

Kostenlose Hotlines bei Fragen

Ansprechpartner für alle Fragen rund um Gelbe Tonne/Gelber Sack sowie Dosencontainer ist PreZero Service Mitte-West GmbH & Co. KG, erreichbar unter der Telefonnummer 0800 886 66 66.

Knettenbrech + Gurdulic Franken GmbH & Co. KG steht bei Fragen zu den Glascontainern unter der Telefonnummer 09323 93870-0 zur Verfügung.

Ein besonderer Dank gilt VEOLIA Umweltservice Süd GmbH & Co. KG aus Bergrheinfeld. Die Firma hatte bislang die Sammlung durchgeführt.