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Equal Pay Day: Gleichstellungsstelle sensibilisiert Jugendliche in Gerolzhofen

16. März 2026Letztes Update 16. März 2026
Equal Pay Day: Gleichstellungsstelle sensibilisiert Jugendliche in Gerolzhofen
Die Gleichstellungsbeauftragten am Landratsamt Dr. Selma Rienecker und Verena Markert sowie Beratungsrektorin Anneke Krüger und Rektor André Krauß. - Foto: Anja Baumann/LRASW
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GEROLZHOFEN IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Mit einem innovativen Schulprojekt hat die Gleichstellungsstelle des Landkreises Schweinfurt den diesjährigen Equal Pay Day in den Fokus gerückt. Zum Auftakt besuchten die Gleichstellungsbeauftragten Dr. Selma Rienecker und Verena Markert die 9. Klasse der Mittelschule Gerolzhofen, um gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern die Ursachen und Hintergründe der Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern zu erarbeiten.

Im Zentrum der Unterrichtsstunde standen Fragen nach den Faktoren für Gehaltsunterschiede und deren Bedeutung für die künftige Berufswahl der Jugendlichen. Landrat Töpper, der zum Auftakt vor Ort war, würdigte das Engagement der Gleichstellungsstelle als wichtigen Beitrag zur Sensibilisierung für das Thema Gleichberechtigung bereits in der Schulzeit. Ziel ist es, den jungen Menschen fundiertes Wissen über den Arbeitsmarkt und faire Bezahlung mit auf den Weg zu geben.

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Das Projekt soll nach dem erfolgreichen Start in Gerolzhofen fortgeführt werden. Interessierte Schulen aus dem gesamten Landkreis haben ab sofort die Möglichkeit, Kontakt mit der Gleichstellungsstelle aufzunehmen, um ähnliche Aktionstage zu organisieren.

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Kontakt zur Gleichstellungsstelle: 09721 55 – 465 oder gleichstellung@lrasw.de

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