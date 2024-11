Er ist wieder gestartet: Der Johanniter-Weihnachtstrucker

DEUTSCHLAND – Der Johanniter-Weihnachtstrucker 2024 ist am 16. November gestartet. Bereits seit über 30 Jahren ruft die Hilfsorganisation dazu auf, Hilfspäckchen mit Grundnahrungsmitteln, Hygieneartikeln und einem Kinderspielzeug zu spenden, um Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen. Die Pakete gehen an notleidende Kinder, Familien, Senioren und Menschen mit Behinderungen, deren Alltag von Entbehrungen geprägt ist.

Hilfe für Bedürftige in Deutschland und Osteuropa

Die Hilfspakete werden an Empfänger in Albanien, Bosnien, Bulgarien, Rumänien, der Ukraine und der Republik Moldau verteilt. Erneut steht auch Deutschland auf der Liste der Zielländer, da viele hier ebenfalls Unterstützung benötigen.

„Die Aktion begeistert seit Jahrzehnten Menschen aus allen Gesellschaftsschichten“, erklärt Theresa Batta, Pressesprecherin der Johanniter in Unterfranken. Besonders Schulen, Kindergärten und Firmen engagieren sich, oft über viele Jahre hinweg. Neue Unterstützer bleiben der Initiative ebenfalls treu und tragen dazu bei, das Hilfsprojekt weiter wachsen zu lassen.

Virtuelle Päckchen und Spendenmöglichkeiten

Neben klassischen Paketen können Spender auch „virtuelle Päckchen“ packen, indem sie die benötigten Inhalte oder den Transport durch Geldspenden finanzieren. Die Partnerorganisationen in den Zielländern stellen anschließend die Päckchen zusammen. Spenden sind unter anderem auf der Internetseite www.johanniter.de/weihnachtstrucker möglich.

Wichtige Hinweise und Abgabefristen

Die gepackten Päckchen können bis zum 13. Dezember 2024 an den Abgabestellen abgegeben werden. Um Probleme beim Zoll zu vermeiden und möglichst gleichwertige Pakete zu gewährleisten, sollte die vorgegebene Packliste eingehalten werden. Diese wurde aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten angepasst und fokussiert sich auf dringend benötigte Lebensmittel und Hygieneartikel.

Packliste für die Weihnachtstrucker-Päckchen

1 Geschenk für Kinder (z. B. Malblock, Malstifte)

1 kg Zucker

3 kg Mehl

1 kg Reis

1 kg Nudeln

2 Liter Speiseöl (Plastikflaschen)

2 Packungen Multivitamin-Brausetabletten

2 Packungen Kekse

4 Tafeln Schokolade

2 feste Seifen

2 Zahnbürsten

2 Tuben Zahnpasta

Spendenkonto

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

IBAN: DE89 3702 0500 0004 3030 02

BIC: BFSWDE33XXX

Stichwort: Weihnachtstrucker

Mit Ihrer Unterstützung können Sie dazu beitragen, dass bedürftige Menschen einen Hoffnungsschimmer in der Weihnachtszeit erhalten.