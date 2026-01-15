Auto IU

Er musste seine lange Schiene herzeigen – Exhibitionistische Handlungen im Regionalexpress nach Schweinfurt

15. Januar 2026Letztes Update 15. Januar 2026
Er musste seine lange Schiene herzeigen – Exhibitionistische Handlungen im Regionalexpress nach Schweinfurt
Foto: 2fly4
SCHWEINFURT / WÜRZBURG – Am späten Mittwochabend kam es in einem Regionalexpress von Würzburg nach Schweinfurt zu einer exhibitionistischen Handlung gegenüber einer 24-jährigen Frau. Ein 22-jähriger afghanischer Staatsangehöriger sprach die Mitreisende mehrfach an, entblößte sich schließlich und manipulierte vor ihr an seinem Glied. Erst nach mehrfacher Aufforderung stellte der junge Mann, bei dem später ein Atemalkoholwert von 0,94 Promille festgestellt wurde, seine Handlungen ein.

Die Geschädigte informierte umgehend den Zugbegleiter, welcher die Bundespolizei verständigte. Beim Halt in Schweinfurt konnten Beamte der Landespolizei die beteiligten Personen feststellen und bis zum Eintreffen der Bundespolizei Würzburg sichern. Nach Abschluss der ersten strafprozessualen Maßnahmen vor Ort wurde den Beteiligten die Fortsetzung ihrer Reise gestattet.

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen übernommen. Da der betroffene Regionalzug (RE 4797) videoüberwacht ist, steht den Ermittlern entsprechendes Bildmaterial zur Auswertung zur Verfügung. Die Untersuchungen zum genauen Tathergang dauern derzeit noch an.

VERMISST - Bitte helft mit!
