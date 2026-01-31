Er war erst 14 Jahre alt: Nach Raubüberfall auf Woolworth hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen
KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART – Nur kurze Zeit nach dem bewaffneten Raubüberfall auf eine Woolworth-Filiale in Karlstadt ist der Polizei ein überraschender Ermittlungserfolg gelungen. Entgegen der ursprünglichen Zeugenbeschreibung, die den Täter deutlich älter schätzte, nahmen die Beamten nun einen erst 14-jährigen Tatverdächtigen fest.
Nach dem Überfall am Freitagabend, bei dem eine Angestellte mit einem messerähnlichen Gegenstand bedroht worden war, führten intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei Unterfranken schnell auf die Spur des Jugendlichen.
Trotz des jungen Alters des Verdächtigen wird der Fall aufgrund der Schwere des Delikts nun von der Kriminalpolizei Würzburg und der Staatsanwaltschaft weiterbearbeitet, um die genauen Hintergründe und den Verbleib der Tatbeute zu klären.
