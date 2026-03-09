Auto IU

Er war wohl gut gelaunt: Berauschter Mann tanzt wiederholt auf Bundesstraße

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026
Er war wohl gut gelaunt: Berauschter Mann tanzt wiederholt auf Bundesstraße
Symbolfoto: 2fly4
KITZINGEN IM LANDKREIS KITZINGEN – In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein 40-jähriger Mann die Beamten der Kitzinger Polizei beschäftigt, indem er sich wiederholt tanzend auf die Fahrbahn der Bundesstraße begab. Gegen 02:00 Uhr hielt sich der Mann in der Repperndorfer Straße auf Höhe der Tankstellen auf und störte dort massiv den fließenden Verkehr.

Du solltest wissen, dass der offenkundig berauschte, litauische Staatsangehörige einem zunächst ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam. Um weitere Gefahren für den Mann selbst sowie für andere Verkehrsteilnehmer abzuwenden, mussten die Beamten ihn schließlich unter Anwendung von Zwang in Gewahrsam nehmen. Er verbrachte den Rest der Nacht in einer Zelle.

Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten des Mannes gefährdet wurden oder sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Kontakt: 09321/141-0

