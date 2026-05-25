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Erfindungen, Geheimgänge und Nachtwächter: Das sind die Schweinfurter Gästeführungen im Juni 2026

25. Mai 2026Letztes Update 25. Mai 2026
Erfindungen, Geheimgänge und Nachtwächter: Das sind die Schweinfurter Gästeführungen im Juni 2026
Foto: F. Trykowski
Eisgeliebt

SCHWEINFURT – Der Juni in Schweinfurt wird geschichtsträchtig, spannend und genussvoll. Die Tourist-Information Schweinfurt 360° hat für den kommenden Monat ein abwechslungsreiches Programm an öffentlichen Gästeführungen zusammengestellt. Ob auf den Spuren weltberühmter Erfinder, beim nächtlichen Streifzug mit dem Nachtwächter oder bei kulinarischen Ausflügen in die Weinberge und zu den letzten Mainfischern – hier ist für jeden Entdeckergeist etwas dabei.

Da die Teilnehmerzahlen für alle Touren streng begrenzt sind, empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung. Die Tickets sind im Vorverkauf direkt in der Tourist-Information (Marktplatz 1) oder bequem online erhältlich.

Die wöchentlichen Klassiker im Juni

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Zwei beliebte Stadtführungen finden im Juni in regelmäßigen Turnussen statt und bieten den perfekten Einstieg in die Schweinfurter Stadtgeschichte:

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  • Klassische Altstadtführung (An allen Samstagen: 06., 13., 20. und 27. Juni um 14:00 Uhr):

    Ein kompakter, einstündiger Streifzug durch die ältere und neuere Stadtgeschichte. Spontane können Tickets hier noch direkt vor Beginn in der Tourist-Information erwerben.

    • Treffpunkt: Vor der Tourist-Information | Ticket: 7 €

  • Rathaus und Schrotturm (An allen Montagen im Juni):

    Diese einstündige Führung verknüpft zwei architektonische Wahrzeichen der Stadt. Das Beste kommt zum Schluss: ein fantastischer Panoramablick über Schweinfurt und den Main von der Spitze des Schrotturms.

    • Termine: Montag, 01. Juni um 19:00 Uhr / 08., 15., 22. und 29. Juni jeweils um 14:00 Uhr | Ticket: 7 €

Die Sonderführungen im chronologischen Überblick

Freitag, 05. Juni 2026 – 15:00 Uhr

Romantische Mühlenwanderung

Naturerlebnis trifft Industriegeschichte: Die rund 2,5 Kilometer lange Wandertour führt entlang der idyllischen Steinach und des Mühlenbachs vorbei an insgesamt sechs historischen Mühlen. Neben Infos zur lokalen Flora und Fauna endet die Tour in der Brauerei Martin, wo ein gemütlicher Biergarten zum individuellen Schlusshock einlädt.

  • Ticket: 10 €

Samstag, 06. Juni 2026 – 16:00 Uhr

Führung durch die Sachs-Ausstellung

Kugellager, Motoren und Fahrräder: Die Familie Sachs hat mit ihren bahnbrechenden Erfindungen von Schweinfurt aus die Welt geprägt. In einer ehemaligen, historischen Produktionshalle tauchen die Teilnehmer tief in die Erfolgsgeschichte des Industrie-Riesen ein – von innovativen Rennwagen-Motoren bis zur Werksgeschichte.

  • Ticket: 10 €

Donnerstag, 11. Juni 2026 – 20:30 Uhr

Abendlicher Rundgang mit dem Nachtwächter

Wenn die Dämmerung hereinbricht, haucht der Nachtwächter der Altstadt historisches Leben ein. Ausgestattet mit Hut, Laterne und Hellebarde zieht er entlang der alten Stadtmauer und durch die mittelalterlichen Gassen. Ein atmosphärischer Rundgang gespickt mit alten Sagen und amüsanten Anekdoten.

  • Ticket: 10 €

Freitag, 19. Juni 2026 – 17:00 Uhr

Weingenuss am Wipfelder Zehntgraf

Ein kulinarischer Sommer-Weinspaziergang durch eine der bekanntesten Weinlagen der Region. Während des Rundgangs erfahren die Teilnehmer alles Wissenswerte über den Weinanbau in Wipfeld und genießen erstklassige Tropfen bei einem weiten Ausblick auf den Main und die umliegenden Winzerdörfer.

  • Ticket: 16 €

Sonntag, 21. Juni 2026 – 16:00 Uhr

Kunst im Vorübergehen

Diese Spezialführung schärft den Blick für die oft übersehenen Schätze des Alltags. Von versteckten Wandgestaltungen bis hin zu markanten Skulpturen im öffentlichen Raum – die Tour beleuchtet die Geschichten hinter den Kunstwerken und stellt die kreativen Köpfe dahinter vor.

  • Ticket: 10 €

Mittwoch, 24. Juni 2026 – 17:00 Uhr

Die Main-Fischer und ihre Tradition

Der Fischerrain ist einer der ältesten und urigsten Stadtteile Schweinfurts. Die Familie Dittmar betreibt hier in der traditionsreichen Zunft die letzte hauptberufliche Flussfischerei auf dem Main. Bei einem Rundgang direkt am Wasser berichten die Fischer aus erster Hand von ihrem harten Handwerk. Ein originaler „Fischhappen“ ist im Preis inbegriffen.

  • Ticket: 16 €

Donnerstag, 25. Juni 2026 – 19:00 Uhr

Rundgang mit der Ratsherrenfrau Anna Dorothea

Zeitreise ins Jahr 1585: Die Ratsherrenfrau Anna Dorothea nimmt die Teilnehmer mit in die Ära des mühsamen Wiederaufbaus nach den Zerstörungen des Zweiten Stadtverderbens. Vorbei an repräsentativen Gebäuden wie dem Rathaus und dem Alten Gymnasium erzählt sie im historischen Gewand vom beschwerlichen, aber faszinierenden Leben im 16. Jahrhundert.

  • Ticket: 10 €

Samstag, 27. Juni 2026 – 16:30 Uhr

Sommersonnenwende im Tal der Kelten

Zur Midsommer-Zeit – dem längsten Tag des Jahres – führt diese mystische Tour in die Welt der Kelten. Die Gästeführerin vermittelt spannende Bräuche und Sagen der Urzeiteinwohner. Besonderer Höhepunkt im abendlichen Juni-Wald ist die Besichtigung der rund 50 Hügelgräber.

  • Ticket: 8 €

Wichtige Service-Informationen zur Buchung

Verkaufsstellen & Kontakt:

  • Vor Ort: Tourist-Information Schweinfurt 360° (im Rathaus), Markt 1, 97421 Schweinfurt

  • Telefon: 09721 / 513600

  • Online-Buchung rund um die Uhr: Direkt über das Erlebnisportal unter tourismus.schweinfurt.de/erlebnisse-buchen

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