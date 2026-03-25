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Erfolg bei den Deutschen Karate-Meisterschaften: Bronze für Hanna Rostiahai

25. März 2026Letztes Update 25. März 2026
    Bronze bei der Deutschen Karate-Meisterschaft: Hanna Rostiahai (TG Schweinfurt) mit Trainer Thomas Zatloukal. - Foto: Melanie Feldmeier
    Reihte sich in die nationale Karate-Spitze ein: Hanna Rostiahai von der TG Schweinfurt (v.l.: Amelie Lücke, Dalia Dawoud, Selina Stamer, Hanna Rostiahai).. - Foto: Melanie Feldmeier
    Bronze bei der Deutschen Karate-Meisterschaft: Hanna Rostiahai (TG Schweinfurt) auf dem Podium. (v.l.: Selina Stamer, Hanna Rostiahai) - Foto: Melanie Feldmeier
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    SCHWEINFURT – Großer Jubel bei der Karate-Abteilung der TG Schweinfurt: Bei den Deutschen Meisterschaften der Leistungsklasse hat sich Hanna Rostiahai die Bronzemedaille im Kumite (Klasse über 68 Kilogramm) gesichert. In einem hochkarätigen Feld mit Athletinnen aus 134 Vereinen belohnte sich die 21-Jährige für ihre kontinuierliche Entwicklung der letzten Jahre.

    Der Weg aufs Podest forderte der Schweinfurterin alles ab. Nach einer Niederlage gegen die spätere Turniersiegerin Dalia Dawoud aus Erfurt bewies Rostiahai in der Trostrunde große Moral. Mit einem hart umkämpften 6:4-Sieg gegen eine Kontrahentin aus Duisburg sicherte sie sich den Einzug ins kleine Finale. Dort behielt sie gegen ihre Landeskaderkollegin und Bundeskaderathletin Charlotte Rühlmann die Nerven und überzeugte durch taktische Disziplin.

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    Für Hanna Rostiahai ist es die erste Einzelmedaille bei einer Deutschen Meisterschaft der Senioren, nachdem sie bereits 2024 Gold mit dem U21-Team gewonnen hatte. Damit tritt sie in die Fußstapfen ihrer Schwester Helena, die ebenfalls bereits zweifaches DM-Bronze vorweisen kann, aktuell jedoch verletzungsbedingt pausiert. In den Vorjahren war Hanna mehrfach nur knapp am Podium gescheitert – einmal sogar erst durch einen Kampfrichterentscheid.

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    Stimmen zum Erfolg

    Trainer Thomas Zatloukal zeigte sich nach dem Turnier sichtlich erleichtert über den geplatzten Knoten: „Hanna hat sich diesen Erfolg absolut verdient.“ Auch Abteilungsleiter Martin Schleyer unterstrich die Bedeutung des Ergebnisses für den Verein: „Wir sind stolz, bei einer Deutschen Meisterschaft auf diesem Niveau mithalten und immer wieder Podestplätze erreichen zu können.“

    Ebenfalls für die TG Schweinfurt am Start war Rawan Khaled. Bei ihrem ersten Auftritt auf diesem nationalen Top-Niveau zeigte sie eine engagierte Leistung, konnte ihr volles Potenzial im Wettkampf jedoch noch nicht ganz ausschöpfen.

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