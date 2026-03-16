Auto IU

Erfolg beim Dragon Cup 2026: Videnin Dojo Schweinfurt glänzt auf internationaler Bühne

16. März 2026Letztes Update 16. März 2026
Erfolg beim Dragon Cup 2026: Videnin Dojo Schweinfurt glänzt auf internationaler Bühne
Foto Anna Gradwohl
Sparkasse

SCHWEINFURT – Das Team des Videnin Dojos hat beim Dragon Cup 2026 seine Klasse unter Beweis gestellt und sich in einem hochkarätigen internationalen Teilnehmerfeld behauptet. Unter 39 Teams aus 15 Nationen sicherte sich das Schweinfurter Dojo einen hervorragenden 4. Platz in der Gesamtwertung.

Von den 17 Kämpfern, die für das Videnin Dojo an den Start gingen, schafften 13 den Sprung auf das Podium. Dieser Erfolg gegen die starke internationale Konkurrenz aus insgesamt 430 Sportlern ist das Ergebnis einer intensiven Vorbereitung. Neben technischem Training setzt Shihan Dmitrij Videnin (6. Dan) auf ein ganzheitliches Konzept, das auch Psyche, Ernährung und schulische Leistungen der jungen Athleten einbezieht.

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Johanniter Hausnotruf testen

Die Platzierungen im Einzelnen:

Das könnte Dich auch interessieren:

Tipp: Der Philips Fusselrasierer gibt deiner Kleidung ihr Leben zurück

Deine Lieblingsstücke sehen durch lästige Knötchen und Fussel alt und abgenutzt aus? Mit dem Philips Fusselrasierer entfernst du Pilling im Handumdrehen und lässt deine Textilien wieder wie neu erstrahlen. Dank der Kombination aus hoher Drehzahl und sicherer Anwendung ist er der perfekte Retter für

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

KATA

  • Platz 1: Leon Widder

  • Platz 2: Marharyta Morozova

KUMITE ANFÄNGER

  • Platz 1: Alewtina Bekker, Sophie Widder, Milana Vasetska

  • Platz 2: Andre Kuratsch

KUMITE FORTGESCHRITTENE

  • Platz 1: Nataliia Bekker, Denys Verenchuk, Christoph Würfel, Lena Videnin

  • Platz 2: Kira Baizhukov

  • Platz 3: Leonid Videnin, Milena Moser

Hinter den Platzierungen steckt ein Trainingspensum von fünf Einheiten pro Woche. Das Ziel der Trainer ist es, den Athleten durch Vertrauen und Disziplin die Fähigkeit zu vermitteln, auch in schwierigen Situationen durchzuhalten – eine Lehre, die über den Sport hinaus für das Leben der Jugendlichen von Bedeutung ist. Die Platzierung in der Top 5 der Gesamtwertung unterstreicht die Qualität der sportlichen und pädagogischen Arbeit im Videnin Dojo.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

16. März 2026Letztes Update 16. März 2026

Mehr

Foto: Mighty Dogs

Finaleinzug perfekt: Mighty Dogs stürmen nach Krimi gegen Landsberg ins Finale

16. März 2026
Einbruch in Bäckerei: Polizei Kitzingen sucht Zeugen

Einbruch in Bäckerei: Polizei Kitzingen sucht Zeugen

16. März 2026
Angst vor der Dunkelheit – Warum sie in uns steckt

Angst vor der Dunkelheit – Warum sie in uns steckt

16. März 2026
Entscheidung vertagt: Mighty Dogs verpassen vorzeitigen Finaleinzug in Landsberg

Entscheidung vertagt: Mighty Dogs verpassen vorzeitigen Finaleinzug in Landsberg

16. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)