Erfolg beim Dragon Cup 2026: Videnin Dojo Schweinfurt glänzt auf internationaler Bühne
SCHWEINFURT – Das Team des Videnin Dojos hat beim Dragon Cup 2026 seine Klasse unter Beweis gestellt und sich in einem hochkarätigen internationalen Teilnehmerfeld behauptet. Unter 39 Teams aus 15 Nationen sicherte sich das Schweinfurter Dojo einen hervorragenden 4. Platz in der Gesamtwertung.
Von den 17 Kämpfern, die für das Videnin Dojo an den Start gingen, schafften 13 den Sprung auf das Podium. Dieser Erfolg gegen die starke internationale Konkurrenz aus insgesamt 430 Sportlern ist das Ergebnis einer intensiven Vorbereitung. Neben technischem Training setzt Shihan Dmitrij Videnin (6. Dan) auf ein ganzheitliches Konzept, das auch Psyche, Ernährung und schulische Leistungen der jungen Athleten einbezieht.
Die Platzierungen im Einzelnen:
KATA
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Platz 1: Leon Widder
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Platz 2: Marharyta Morozova
KUMITE ANFÄNGER
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Platz 1: Alewtina Bekker, Sophie Widder, Milana Vasetska
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Platz 2: Andre Kuratsch
KUMITE FORTGESCHRITTENE
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Platz 1: Nataliia Bekker, Denys Verenchuk, Christoph Würfel, Lena Videnin
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Platz 2: Kira Baizhukov
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Platz 3: Leonid Videnin, Milena Moser
Hinter den Platzierungen steckt ein Trainingspensum von fünf Einheiten pro Woche. Das Ziel der Trainer ist es, den Athleten durch Vertrauen und Disziplin die Fähigkeit zu vermitteln, auch in schwierigen Situationen durchzuhalten – eine Lehre, die über den Sport hinaus für das Leben der Jugendlichen von Bedeutung ist. Die Platzierung in der Top 5 der Gesamtwertung unterstreicht die Qualität der sportlichen und pädagogischen Arbeit im Videnin Dojo.
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