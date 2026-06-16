Erfolg beim Landeswettkampf: Johanniter aus Unterfranken zählen zu Bayerns besten Rettern
EISELFING/WÜRZBURG – Beim bayerischen „Tag der Johanniter“ in Eiselfing haben die Mannschaften aus dem Regionalverband Unterfranken beeindruckende Leistungen gezeigt. Mit insgesamt 55 Helferinnen und Helfern war der Verband stark vertreten und konnte sich in einem Teilnehmerfeld von 39 Mannschaften in verschiedenen Kategorien erfolgreich behaupten.
Die sportlichen Erfolge
Das Team aus Würzburg erzielte das herausragende Ergebnis des Tages und sicherte sich den Sieg in der Kategorie B (Ersthelfer aus der Jugend). Mit diesem Erfolg ist die Mannschaft direkt für den Bundeswettkampf im nächsten Jahr qualifiziert.
Weitere Spitzenplatzierungen der unterfränkischen Teams:
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Johanniter-Jugend (Kategorie A, Sanitätshelfer ab 15 J.): Hervorragender 2. Platz.
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Rettungs- und Notfallsanitäter (Kategorie S): Erreichung der Plätze 2 und 6 durch zwei angetretene Mannschaften.
Hintergrund zum Wettbewerb
Der alle zwei Jahre stattfindende Landeswettkampf dient als Leistungsschau der Rettungskräfte. Nach der offiziellen Eröffnung und einer Andacht mussten die Teilnehmenden ihr Können in zwei Phasen unter Beweis stellen:
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Theorie: Ein schriftlicher Test zum medizinischen und rettungsdienstlichen Fachwissen.
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Praxis: Die Absolvierung realitätsnaher Notfallszenarien, die von Verletztendarstellern in verschiedenen Kategorien – von Jugendlichen bis hin zu Profis aus dem Rettungsdienst – simuliert wurden.
Die Ergebnisse unterstreichen das hohe Engagement und die intensive monatelange Vorbereitung der unterfränkischen Johanniter sowie die Qualität der dortigen Ausbildungs- und Jugendarbeit.
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