Erfolg für den Landkreis Haßberge: Titel „Fairtrade-Landkreis“ bis 2028 verlängert
HAßBERGE – Der Landkreis Haßberge darf sich weiterhin mit dem offiziellen Titel „Fairtrade-Landkreis“ schmücken. Die Bestätigung der Titelerneuerung, die den Landkreis nun bis zum Jahr 2028 als faire Region auszeichnet, ist eine Anerkennung für das anhaltende Engagement für nachhaltigen Konsum und globale Verantwortung.
Würdigung des gemeinsamen Engagements
Ende April 2026 erreichte die entsprechende Urkunde das Landratsamt. Landrat Michael Ziegler betonte bei der jüngsten Sitzung der Fairtrade-Steuerungsgruppe die Bedeutung dieses Erfolgs und dankte den zahlreichen Akteuren: Von Kommunen über Weltläden und Bildungseinrichtungen bis hin zu Unternehmen und Ehrenamtlichen – sie alle tragen mit ihrem Einsatz maßgeblich zu dieser Auszeichnung bei.
Ausblick: Die „Faire Woche 2026“
Im Zentrum der kommenden Planungen steht die Faire Woche vom 11. bis 25. September 2026. Als besonderes Highlight ist die Aktion „Schaufenster der Nachhaltigkeit“ geplant, bei der Schulen des Landkreises ihre Projekte rund um fairen Konsum in leerstehenden Schaufenstern einer breiten Öffentlichkeit präsentieren können.
Aktive Netzwerkarbeit in den Kommunen
Die Steuerungsgruppe unterstrich zudem die Bedeutung der lokalen Vernetzung. Vertreterinnen und Vertreter der Fairtrade-Städte sowie der Weltläden aus Eltmann, Ebern und Haßfurt berichteten von einem vielfältigen Angebot:
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Aktionen: Faire Frühstücke und verschiedene Nachhaltigkeitsinitiativen.
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Bildungsarbeit: Angebote für Schulen und Kindertagesstätten, die den Gedanken des fairen Handels bereits den Jüngsten näherbringen.
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Kooperationen: Die Zusammenarbeit mit dem UmweltBildungsZentrum Oberschleichach (UBiZ) soll auch künftig vertieft werden, um weitere Veranstaltungen zu Themen der Nachhaltigkeit und des fairen Handels zu realisieren.
Der Landkreis Haßberge beweist mit diesem kontinuierlichen Einsatz, dass lokales Handeln einen positiven Beitrag zur globalen Gerechtigkeit leisten kann.
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