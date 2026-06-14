Erfolg gegen Callcenter-Betrüger: Festnahmen in Bad Neustadt
BAD NEUSTADT A. D. SAALE / OT BRENDLORENZEN (LKR. RHÖN-GRABFELD) – Einem älteren Ehepaar ist es am Donnerstagnachmittag gelungen, einen dreisten Betrugsversuch abzuwehren. Durch die Aufmerksamkeit der Senioren konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden, die nun in Untersuchungshaft sitzen.
Die Masche: Falsche Polizeibeamte
Die Betrüger kontaktierten das Ehepaar gegen 15:30 Uhr per Telefon. Die Kriminellen gaben sich als Polizeibeamte aus und behaupteten wahrheitswidrig, dass ein Einbruch in das Haus der Rentner bevorstehe. Um ihre Wertsachen „in Sicherheit zu bringen“, sollten die Eheleute diese bereitlegen und an angebliche Beamte übergeben.
Festnahme und Ermittlungserfolg
Das Ehepaar reagierte genau richtig: Sie schöpften Verdacht und informierten die echte Polizei. Als die Täter erschienen, um die vermeintliche Beute in Empfang zu nehmen, wurden sie von den Einsatzkräften gestellt und vorläufig festgenommen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei deutsche Staatsbürger im Alter von 18 und 25 Jahren.
Untersuchungshaft angeordnet
Am Freitagmittag wurden die beiden Beschuldigten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betrugs. Beide Männer wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Kriminalpolizei setzt ihre Ermittlungen in diesem Fall fort.
Wichtiger Hinweis der Polizei: Echte Polizeibeamte fordern niemals telefonisch dazu auf, Wertsachen oder Bargeld zur „Sicherung“ an Unbekannte zu übergeben. Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf und wählen Sie die Notrufnummer 110.
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