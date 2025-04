Erfolg gegen den Drogenhandel: Bei Kontrolle auf A3 – Mehrere Kilo Betäubungsmittel aufgefunden

THEILHEIM – Bei einer Schleierfahndung auf der A3 haben Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried am Samstag eine erhebliche Menge Betäubungsmittel in einem Pkw entdeckt. Der Fahrer, ein 67-jähriger Mann aus Nordmazedonien, befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Gegen 11:45 Uhr wurde der silberne VW auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg kontrolliert. Bei der genaueren Durchsuchung des Fahrzeugs stießen die Einsatzkräfte auf mehrere Kilogramm Kokain sowie auf Marihuana im unteren dreistelligen Grammbereich. Zusätzlich stellten die Beamten Bargeld in vierstelliger Höhe sicher.

Die Polizei nahm den Mann daraufhin vorläufig fest und brachte ihn zur Dienststelle. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Würzburg.

Nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter wurde Untersuchungshaft gegen den 67-Jährigen angeordnet. Der Haftbefehl wurde wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.