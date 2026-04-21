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Erfolg gegen die Geldautomatensprengerszene: Tatverdächtiger in den Niederlanden festgenommen

21. April 2026Letztes Update 21. April 2026
Erfolg gegen die Geldautomatensprengerszene: Tatverdächtiger in den Niederlanden festgenommen
Symbolbild: 2fly4
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MÜNCHEN / AMSTERDAM – Dem Bayerischen Landeskriminalamt (BLKA) ist ein bedeutender Schlag gegen die Organisierte Kriminalität gelungen. Am heutigen 21. April 2026 wurde in den Niederlanden ein 25-jähriger Mann festgenommen, der im Verdacht steht, an einer Geldautomatensprengung im Landkreis Würzburg beteiligt gewesen zu sein.

Der Zugriff erfolgte unter Koordination des IRC Amsterdam im Raum Amsterdam. Dem niederländischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, am 18. Dezember 2025 einen Geldautomaten in Unterpleichfeld gesprengt zu haben. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Fahnder neben Bargeld auch Kokain im dreistelligen Grammbereich sowie geringe Mengen Heroin und Crack sicher. Zudem fanden die Ermittler Utensilien, die typischerweise in der Geldautomatensprengerszene verwendet werden.

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Die Festnahme ist das Ergebnis akribischer Spurensuche am Tatort und einer intensiven internationalen Kooperation. Die Ermittlungen werden vom BLKA unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bamberg geführt. Unterstützt wurde der Einsatz durch das EU-Projekt „ISF LUMEN“, das sich auf die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität in Europa konzentriert.

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Deutlicher Rückgang der Fallzahlen in Bayern

Die intensiven Ermittlungsbemühungen und verbesserten Präventionsmaßnahmen der Banken zeigen Wirkung. Die Statistik für den Freistaat Bayern belegt eine positive Entwicklung:

Zeitraum Fallzahlen Geldautomatensprengungen
01.01. – 21.04.2026 0
01.01. – 21.04.2025 8
Gesamtjahr 2025 20
Gesamtjahr 2024 22
Gesamtjahr 2023 21
Gesamtjahr 2022 37

Prävention und Gefahrenpotenzial

Das BLKA führt den Rückgang auf die verstärkte technische Prävention, wie etwa den Einsatz von Einfärbesystemen für Banknoten, und die enge Zusammenarbeit mit den Kreditinstituten zurück. Trotz der aktuell ausbleibenden Taten im Jahr 2026 warnt die Polizei weiterhin vor dem erheblichen Gefährdungspotenzial. Die unkontrollierte Explosionswirkung bei derartigen Taten stellt eine massive Bedrohung für Anwohner und Einsatzkräfte dar, weshalb die Bekämpfung dieses Deliktsfeldes weiterhin höchste Priorität genießt.

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