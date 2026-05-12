Erfolg gegen Trickbetrug: Polizei nimmt 18-Jährige nach Diebstahl fest
WÜRZBURG / ZELLERAU – Dank der schnellen Reaktion einer 77-jährigen Seniorin und einer präzisen Beschreibung konnte die Würzburger Polizei am Freitagnachmittag eine mutmaßliche Betrügerin dingfest machen. Die junge Frau hatte sich zuvor als Polizistin ausgegeben und Bargeld erbeutet.
Die Masche war perfide: Betrüger kontaktierten die Rentnerin am Mittag telefonisch und gaben sich als Bankangestellte und Polizeibeamte aus. Sie setzten die Frau so unter Druck, dass sie schließlich Bargeld im unteren vierstelligen Bereich sowie ihre Bankkarte zur Abholung bereit hielt.
Übergabe und Flucht
Gegen 14:50 Uhr tauchte die Tatverdächtige an der Wohnung der Seniorin in der Zellerau auf und nahm das Geld sowie die Karte entgegen. Doch die 77-Jährige wurde misstrauisch: Als sie der jungen Frau folgte, suchte diese zu Fuß das Weite. Die Seniorin zögerte nicht und wählte sofort den Notruf.
Festnahme am Sanderring
Die Fahndung der Würzburger Polizei zeigte schnell Wirkung. Nur kurze Zeit später entdeckten Beamte die 18-jährige Tatverdächtige am Sanderring.
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Beweissicherung: Die Polizisten fanden bei der Festnahme sowohl das entwendete Bargeld als auch die Bankkarte der Seniorin und konnten die Beute sichern.
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Ermittlungen: Die Kriminalpolizei Würzburg hat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen übernommen.
Die 18-jährige Deutsche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, sieht sich nun jedoch einem entsprechenden Strafverfahren gegenüber. Die Polizei lobt in diesem Zusammenhang das besonnene Handeln der Seniorin, das entscheidend zur Festnahme beigetragen hat.
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