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Erfolg in Dillenburg: Nikita Weber gewinnt Bronze bei den German Open

25. Juni 2026Letztes Update 25. Juni 2026
Erfolg in Dillenburg: Nikita Weber gewinnt Bronze bei den German Open
Foto: Irina Weber
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SCHWEINFURT – Der 14-jährige Kickboxer Nikita Weber vom Videnin Dojo Schweinfurt hat bei den prestigeträchtigen WFMC German Open Championships 2026 einen beachtlichen Erfolg erzielt. In der hart umkämpften Disziplin K1 sicherte sich das Nachwuchstalent den dritten Platz.

Starke Leistung auf der Matte

Nikita Weber überzeugte während des gesamten Turniers durch Disziplin, kämpferischen Einsatzwillen und mentale Stärke. In der technisch anspruchsvollen Disziplin K1 musste er sich gegen ein starkes Teilnehmerfeld behaupten und stellte dabei sowohl Mut als auch Durchhaltevermögen unter Beweis.

Knapp am Finale vorbei

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Der Weg zum Podium war geprägt von intensiven Duellen. Den Einzug ins Finale verpasste der Schweinfurter Athlet nur denkbar knapp: Sein Halbfinalkampf war an Spannung kaum zu überbieten und verlief auf einem sehr hohen sportlichen Niveau. Erst in den finalen Momenten des Duells entschied sich der Kampf zugunsten seines Kontrahenten.

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Ein bedeutender Erfolg für das Videnin Dojo

Der Gewinn der Bronzemedaille bei einem Turnier dieser Größenordnung ist ein wichtiger Meilenstein in der noch jungen Laufbahn von Nikita Weber. Das gesamte Team des Videnin Dojos zeigt sich stolz auf die Entwicklung des Athleten und gratuliert ihm herzlich zu dieser herausragenden Leistung.


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