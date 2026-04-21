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Erfolge in Rödental und Haßfurt: Schweinfurter Leichtathleten glänzen bei Meisterschaften

21. April 2026Letztes Update 21. April 2026
Erfolge in Rödental und Haßfurt: Schweinfurter Leichtathleten glänzen bei Meisterschaften
Erfolgreiche Staffelläufer mit hinten von links Felix Joa, Kilian Kemper und Simon Baunach von der DJK Schweinfurt sowie vorne von links Selma Galka, Plamena Doycheva und Greta Henninger vom FC 05 Schweinfurt. - Foto: Eva Baunach
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SCHWEINFURT / RÖDENTAL – Die Leichtathletik-Talente des FC 05 und der DJK Schweinfurt haben Mitte April bei den Bayerischen Meisterschaften der Langstaffeln in Rödental sowie beim 1. Haßberge-Werfertag mit hervorragenden Platzierungen und persönlichen Bestleistungen überzeugt.

In Rödental trat die weibliche Jugend U16 des FC 05 in der Besetzung Greta Henninger, Selma Galka und Plamena Doycheva über die 3 x 800m an. In einem spannenden Finish liefen alle drei Athletinnen im Bereich ihrer Bestzeiten und sicherten sich mit einer Zeit von 7:53,73 min einen beachtlichen vierten Platz auf bayerischer Ebene.

Starke Leistungssteigerung der männlichen U16

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Auch die männliche Jugend U16 der DJK unterstrich ihre gute Form. Simon Baunach, Kilian Kemper und Felix Joa, die bereits als Crosslauf-Mannschaft Silber gewonnen hatten, starteten über die 3 x 1000m. Mit einer Gesamtzeit von 9:48,72 min belegten sie den fünften Rang. Besonders beeindruckend war dabei die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr: Das Trio verbesserte seine Staffelzeit um beachtliche 44 Sekunden.

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Medaillenregen beim 1. Haßberge-Werfertag

Einen Tag nach den Staffelmeisterschaften zeigten die Schweinfurter Sportler auch in den Wurfdisziplinen ihre Klasse. Samuel Retka von der DJK Schweinfurt dominierte die Altersklasse M14 und sicherte sich gleich drei erste Plätze:

  • Speerwurf: 37,52 m

  • Diskuswurf: 28,88 m

  • Kugelstoßen: 9,18 m

Mit diesen Weiten qualifizierte er sich direkt für die Bayerischen sowie die Süddeutschen Meisterschaften im Sommer. Ebenfalls erfolgreich waren Jana Kraus und Maximilian Schuster (beide FC 05) sowie Milena Retka (DJK), die sich in ihren jeweiligen Disziplinen erste Plätze und neue persönliche Bestleistungen erkämpften.

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