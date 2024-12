Erfolgreiche Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“

SCHWEINFURT – Rund 77.000 Menschen beteiligten sich in Bayern an der Mitmach-Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“. Im Stadt- und Landkreis Schweinfurt nahmen insgesamt 1.780 Beschäftigte aus 150 verschiedenen Betrieben teil.

Die Teilnehmerzahl blieb damit auf einem ähnlich hohen Niveau wie im vergangenen Jahr. Nach Abschluss der Aktion wurden nun die Gewinner ermittelt. Den regionalen Hauptpreis – ein Fahrrad – gewann Elke Rützel aus Oberlauringen. Sie legte täglich 6 Kilometer von Oberlauringen nach Sulzfeld und zurück zurück. Die Gewinne werden wie jedes Jahr von Unternehmen gestiftet und sind nicht aus Beiträgen finanziert.

Gesund und umweltschonend

„Die Aktion trägt nicht nur zur Gesundheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei, sondern leistet einen beachtlichen Beitrag zum Klimaschutz“, so Frank Dünisch, Direktor bei der AOK in Schweinfurt. „Bewegung an der frischen Luft sorgt für einen guten Ausgleich. Mit dem Rad zur Arbeit fahren, fördert das körperliche und seelische Wohlbefinden. Für unsere unterfränkischen Unternehmen sind gesunde, fitte und leistungsstarke Mitarbeiter wichtig. Sie sind das Herzstück der Wirtschaft“, betont Thomas Weber, Geschäftsführer der vbw Unterfranken.

Von Mai bis August radelten die bayerischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt rund 7 Millionen Kilometer und entlasteten die Umwelt dadurch um 1,378 Millionen Kilogramm Kohlendioxid. Neben dem Klimaschutz profitierten die Radler auch von gesundheitlichen Vorteilen: Die Ausdauer wurde verbessert, die Lunge trainiert und die Muskulatur gestärkt. Zudem kräftigt regelmäßiges Fahrradfahren mit mäßiger Anstrengung das Herz und unterstützt das allgemeine Wohlbefinden.

Der DGB Bayern und die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. unterstützen die Initiative von ADFC und AOK im Freistaat von Beginn an. Die vbw fördert die Aktion finanziell und trägt damit zur erfolgreichen Umsetzung bei.