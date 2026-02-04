Erfolgreiche „Aktive Mittagspause“ am Landesamt für Statistik in Schweinfurt im Rahmen der Tarifrunde der Länder
SCHWEINFURT – Rund 60 Beschäftigte des Bayerischen Landesamts für Statistik am Standort Schweinfurt haben sich heute im Rahmen einer „Aktiven Mittagspause“ versammelt, um ihre Unterstützung für die laufenden Tarifforderungen der Länder zu bekunden. Mit Transparenten und Fahnen setzten sie in ihrer Freizeit ein deutliches Zeichen der Solidarität mit den aktuell streikenden Kollegen.
Die Teilnehmer unterstrichen dabei die Kernforderungen der Gewerkschaft ver.di, die eine Gehaltserhöhung von 7 Prozent, mindestens jedoch 300 Euro mehr sowie höhere Zuschläge für Dienst zu ungünstigen Zeiten vorsieht. Laut Betriebsgruppensprecher Volker Günsche zeigt die hohe Beteiligung den starken Zusammenhalt innerhalb der Belegschaft.
Da die bisherigen zwei Verhandlungsrunden der Tarifgemeinschaft der Länder ergebnislos blieben, hoffen die Beschäftigten durch bundesweite Aktionen auf ein angemessenes Angebot in der nächsten Runde. Die entscheidenden Verhandlungen finden am 11. und 12. Februar in Potsdam statt.
