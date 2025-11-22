Auto IU

Erfolgreiche Ausbildung zum zertifizierten Obstbaumpfleger

22. November 2025Letztes Update 22. November 2025
Prüfung erfolgreich bestanden. Unser Bild zeigt Kreisfachberater Guntram Ulsamer (links) mit den erfolgreichen Teilnehmern aus dem Landkreis Haßberge: Marco Siller, Daniel Wacker, Nina Lorz und Christian Hey. Bürgermeister Thomas Benkert (Erlabrunn), Landtagsabgeordneter und 1. Vorsitzender des Bezirksverbandes Unterfranken, Thorsten Schwab und Landrat Thomas Eberth ( Würzburg) gratulierten. Auf dem Bild fehlt Christian Roth. Foto: Christine Bender, Bezirksverband Gartenbau Unterfranken
ERLABRUNN – 30 Teilnehmer aus sieben unterfränkischen Landkreisen haben nach einem einjährigen Schulungsangebot erfolgreich ihre Prüfung zum zertifizierten Fachmann für Obstbaumpflege abgelegt. Darunter waren auch sieben Teilnehmer aus dem Landkreis Haßberge.

Die Qualifizierungsmaßnahme wurde vom Verband der Kreisfachberatungen für Gartenbau und Landespflege an den unterfränkischen Landratsämtern in Zusammenarbeit mit dem Bezirksverband Unterfranken für Gartenbau und Landespflege durchgeführt. Ziel ist es, die Pflege und den dauerhaften Erhalt der für die fränkische Kulturlandschaft wichtigen Streuobstwiesen durch Fachkräfte zu sichern.

Die Seminare vermittelten vielfältiges Wissen rund um den Streuobstanbau:

  • Praktische Fähigkeiten: Kronenerziehung von Jung- und Altbäumen.

  • Theoretisches Wissen: Obstsortenkunde, Veredelung, Obstverwertung, Pomologie und Betriebswirtschaft.

Durch die Fortbildung stehen nun qualifizierte Fachkräfte für Pflegearbeiten an Obstbäumen für öffentliche und private Auftraggeber zur Verfügung. Die Verbände erhoffen sich dadurch wertvolle Unterstützung für den Erhalt der bedeutenden Obstbaumbestände. Zudem wird darauf gesetzt, dass die neuen Fachkräfte künftig auch Aufgaben in der Umweltbildung übernehmen, beispielsweise durch Vorträge, Schnittkurse und Schulungen in Vereinen.

