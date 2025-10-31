Auto IU
Erfolgreiche Auszubildende der Stadt Schweinfurt
SCHWEINFURT – Oberbürgermeister Sebastian Remelé hat den Auszubildenden der Stadt Schweinfurt zu ihren erfolgreich bestandenen Prüfungen gratuliert. Zusammen mit der Personalleiterin Sabine Schröder und den Ausbildungsleiterinnen feierte er die Erfolge der städtischen Nachwuchsschmiede, die aktuell in 22 Berufen ausbildet.
Folgende Auszubildende haben in diesem Jahr ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen:
- Brandmeisteranwärter: Sebastian Donhauser
- Fachkraft für Abwassertechnik: Ben Krines
- Gärtner/in im Garten- und Landschaftsbau: Isabel Stühler, Timon Hein
- Industriemechaniker: Luca Biemüller
- KFZ-Mechatroniker: Nils Hümpfner
- Pflegefachfrauen: Oxana Eresmann, Saziye Kraft
- Fachinformatiker Systemintegration: Elia Klemenz
- Verwaltungsfachangestellte: Sophia Anderson, Marina Rippstein, Erik Tuncer, Cosima Ullrich, Lina Willner
Darüber hinaus haben zahlreiche Mitarbeiter erfolgreich ihre Lehrgänge abgeschlossen:
- Beschäftigtenlehrgang I: Nicole Dietrich, Celine Hofmann, Juliane Hofmann, Ulla Hornung, Katja Köppl, Oksana Kusmitschov, Tanja Schraml, Janine Schlereth und Simon Wildanger.
- Beschäftigungslehrgang II: Julian Amthor, Catharina Burlein und Moriz Heusinger.
- Zertifikatslehrgang: Petra Ablaßmaier, Tanja Scholler, Tanja Vollmuth, Nina Ziske, Yvonne Wiesenthal, Marina Poluianova, Michaela Hilpert, Michael Jeß und Sebastian Nebel.
