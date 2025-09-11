Auto IU
Erfolgreiche Ermittlungen nach exhibitionistischen Handlungen vor Kind
KLEINRINDERFELD – Nach intensiven Ermittlungen und einem entscheidenden Zeugenhinweis konnte die Kriminalpolizei Würzburg einen Tatverdächtigen identifizieren, der in der vergangenen Woche sein Geschlechtsteil vor einem Kind entblößt haben soll. Der Mann muss sich nun strafrechtlich für sein Verhalten verantworten.
Der Vorfall ereignete sich am Montag, den 01.09.2025, in der Schönfelder Straße. Ein bislang Unbekannter soll dort vor einem spielenden Kind sein Geschlechtsteil entblößt haben. Nachdem die Mutter des Kindes den Mann auf sein Verhalten ansprach, flüchtete er von der Örtlichkeit. Dank eines Hinweises aus der Bevölkerung konnte die Kriminalpolizei den Mann nun identifizieren.
