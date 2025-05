Erfolgreiche Ermittlungen nach sexuellem Übergriff – Tatverdächtiger identifiziert

WÜRZBURG / HEIDINGSFELD – Nachdem ein unbekannter Täter am Donnerstag, den 10. April 2025, an der Haltestelle Dallenbergbad eine 43-jährige Frau zu sexuellen Handlungen gegen ihren Willen gezwungen hatte, konnte die Kriminalpolizei Würzburg nun einen 41-jährigen Tatverdächtigen identifizieren.

Die Ermittlungen ergaben, dass sich die 43-jährige Frau am besagten Abend zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr in einer Straßenbahn in Richtung Heidingsfeld befand. Der Täter zwang sie an der Haltestelle Dallenbergbad zum Aussteigen und führte in einem nahegelegenen Gebüsch sexuelle Handlungen gegen ihren Willen durch.

Der 41-jährige Tatverdächtige muss sich nun strafrechtlich verantworten.