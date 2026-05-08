Erfolgreiche Fahndung am Bahngleis: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle
WÜRZBURG / RETZBACH-ZELLINGEN – Für drei Männer endete der Mittwochnachmittag bzw. -abend hinter Gittern. Bei Routinekontrollen im Bereich des Würzburger Hauptbahnhofs sowie am Bahnhof Retzbach-Zellingen stieß die Bundespolizei auf drei Personen, gegen die offene Haftbefehle vorlagen.
Innerhalb weniger Stunden gelang es den Einsatzkräften am 6. Mai, mehrere gesuchte Personen festzunehmen und der Justiz zu überstellen.
Die Fälle im Detail:
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Hauptbahnhof Würzburg (Nachmittag): Ein 31-jähriger Marokkaner wurde kontrolliert. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Diebstahls vor. Da er die geforderte Geldstrafe von 190 Euro nicht begleichen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 19 Tagen antreten.
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Hauptbahnhof Würzburg (Abend): Ein 47-jähriger Pole geriet in den Fokus der Beamten. Wegen Erschleichens von Leistungen suchte ihn die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth. Auch hier fehlten die finanziellen Mittel für die fällige Geldstrafe von 500 Euro, weshalb er für fünf Tage in Haft ging.
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Bahnhof Retzbach-Zellingen (Abend): Fast zeitgleich überprüften Polizisten einen 44-jährigen Deutschen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bamberg wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz. Der Mann wurde verhaftet, um eine Freiheitsstrafe von fünf Monaten zu verbüßen.
Alle drei Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Würzburg eingeliefert.
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