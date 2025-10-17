Erfolgreiche Gebäudesanierungen in Gerolzhofen
LANDKREIS SCHWEINFURT – Angesichts der komplexen Herausforderungen bei der Sanierung von Denkmälern bieten das Regionalmanagement am Landratsamt Schweinfurt und die ILE-Region „WeinPanorama Steigerwald e. V.“ am Freitag, den 24. Oktober 2025, eine kostenlose Veranstaltung zur Innenentwicklung in Gerolzhofen an. Bei der Veranstaltung sollen ab 15:30 Uhr insgesamt drei erfolgreiche Innenentwicklungsbeispiele in der Weiße-Turm-Straße besichtigt werden, um Wege und Chancen aufzuzeigen und Mut für eigene Projekte zu machen.
Der Landkreis Schweinfurt, der 2018 den Deutschen Lokalen Nachhaltigkeitspreis „ZeitzeicheN“ für sein Innenentwicklungskonzept erhielt, engagiert sich für die Aktivierung vorhandener Flächenpotenziale in den Gemeinden. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude, da alle drei Besichtigungsbeispiele als Baudenkmal gelistet sind.
Besichtigte Beispiele in Gerolzhofen (Weiße-Turm-Straße):
- Das ehemalige Stadtschreiberhaus, heute ein zweigeschossiger, traufständiger Halbwalmdachbau.
- Das Teutschhaus, das die „Buchhandlung im Teutschhaus“ beherbergt.
- Ein ehemaliger Stiftshof, der dank Sanierungsarbeiten seinen historischen Charme wiedergefunden hat.
Die kostenlose Veranstaltung beginnt am 24. Oktober um 15:30 Uhr am Marktplatzbrunnen in Gerolzhofen und endet offiziell um 18:15 Uhr. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, die Veranstaltung gemeinsam ausklingen zu lassen.
Die Anmeldung ist aufgrund begrenzter Plätze bis spätestens zum 22. Oktober per E-Mail oder unter www.landkreis-schweinfurt.de/vorort erforderlich. Weitere Informationen sind auf der Landkreis-Homepage unter www.landkreis-schweinfurt.de/innenentwicklung verfügbar.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!