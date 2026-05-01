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Erfolgreiche Gürtelprüfung im Videnin Dojo: Der erste Schritt ist getan

1. Mai 2026Letztes Update 1. Mai 2026
Erfolgreiche Gürtelprüfung im Videnin Dojo: Der erste Schritt ist getan
Foto: Videnin Dojo
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SCHWEINFURT – 16 Schüler des Videnin Dojos in Schweinfurt haben einen bedeutenden Meilenstein in ihrer sportlichen Laufbahn erreicht: Unter den strengen Augen von Shihan Dmitrij Videnin (6. Dan) absolvierten sie erfolgreich ihre Prüfung im Kyokushin Karate und ließen den weißen Anfängergürtel hinter sich.

Der Fokus der Prüfung lag auf dem Erreichen des orangefarbenen Gürtels, der im Kyokushin Karate den ersten offiziellen Grad markiert. Besonders für die jüngsten Teilnehmer war die Prüfung nicht nur eine körperliche, sondern auch eine große mentale Herausforderung.

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Trotz der deutlichen Aufregung vor Beginn der Prüfung zeigten die Kinder eine beeindruckende Disziplin. Sobald die Kommandos auf der Tatami (Matte) ertönten, wich die Nervosität voller Konzentration. Die Prüflinge bewiesen eine Reife, die Shihan Videnin besonders hervorhob:

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„Im Kyokushin Karate lehren wir, dass man niemals zurückschaut, sondern den Blick immer nach vorne richtet. Das gilt auf der Tatami genauso wie im echten Leben.“

Disziplin und Durchhaltevermögen

Die Prüfung forderte von den 16 Studenten alles ab. Neben technischen Fertigkeiten standen vor allem das Durchhaltevermögen und der Kampfgeist im Vordergrund. Dass am Ende alle Teilnehmer stolz ihren neuen Gürtel entgegennehmen konnten, ist das Ergebnis intensiven Trainings und der Philosophie dieser Karaterichtung, die Beharrlichkeit über bloßes Talent stellt.

Mit dem neuen Grad blicken die Sportler nun motiviert auf die kommenden Herausforderungen ihrer Kampfkunst-Karriere.

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