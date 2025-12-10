Erfolgreiche Kinder- und Jugendveranstaltung im Kyokushin Karate in Schweinfurt
SCHWEINFURT – Mit rund 150 Kämpferinnen und Kämpfern war die am 29. November 2025 in Schweinfurt ausgerichtete EU Championship im Kyokushin Karate ein großer Erfolg. Organisiert wurde das Turnier vom Verein Schweinfurt Kyokushin e. V. / Videnin Dojo, wobei Teilnehmer von Kindern und Jugendlichen bis hin zu Erwachsenen antraten.
Die Meisterschaft, die unter der Fahne von I.K.O.N. Germany in einem neuen schwarz-weißen Look stattfand, zog Teilnehmer aus verschiedenen Dojos in Deutschland sowie internationale Teams aus der Ukraine, Polen, Georgien und Tschechien an, was für ein hochklassiges Teilnehmerfeld sorgte.
Dimitrij Videnin, Diplom Pädagoge, betonte den hohen gesellschaftlichen Stellenwert der Kinder- und Jugendarbeit: „Sportliche Aktivitäten wie Kyokushin Karate fördern nicht nur die körperliche Fitness, sondern vermitteln auch wichtige Werte wie Disziplin, Respekt, Durchhaltevermögen und Gemeinschaft.“
Das Schweinfurter Team zeigte hervorragende sportliche Leistungen:
Erfolgreiche Platzierungen des Schweinfurter Teams
1. Platz: Maksym Verenchuk, Leonid Videnin, Alewtina Bekker, Natalia Ahgabekyan, Kira Baizhukov
2. Platz: Felix Becker, Denys Verenchuk, Lena Videnin, Nataliia Bekker
3. Platz: Demid Kistner, Leon Widder, Vinsent Khoma, Ulyana Yakovlev, Luana Dickkopf, Sophie Widder, Marharyta Morozova
Dies war bereits das zweite erfolgreiche Turnier dieser Größenordnung, das der Verein in diesem Jahr in Schweinfurt organisierte, was das große Engagement und die starke Vereinsarbeit des Schweinfurt Kyokushin e. V. / Videnin Dojo unterstreicht.
