Erfolgreiche Nachwuchskräfte am Landratsamt Haßberge ausgezeichnet

Erfolgreiche Nachwuchskräfte am Landratsamt Haßberge ausgezeichnet
Gratulation zum erfolgreichen Abschluss verschiedener Weiterbildungslehrgängen mit Landrat Wilhelm Schneider, Geschäftsleiter Marcus Fröhlich, Leiter der Tiefbauverwaltung Alfons Schanz, Personalratsvorsitzenden Ralf Mühlfriedel und Monika Pfeuffer (Personalwesen). Foto: Moni Göhr/Landratsamt Haßberge
HASSBERGE – Landrat Wilhelm Schneider hat die Absolventinnen und Absolventen verschiedener Weiterbildungsmaßnahmen gewürdigt und betont, wie wichtig die Qualifizierung eigener Mitarbeiter für die Bewältigung künftiger Leitungsaufgaben ist.

In diesem Jahr schlossen Lucas Beuerlein und Manfred Schirdewahn ihre Straßenwärterprüfung ab, während Michelle Beppler zur Verwaltungsfachwirtin und Marco Wacker mit herausragendem Ergebnis zum Verwaltungsbetriebswirt aufstiegen.

Der Landrat hob den großen Einsatz hervor, den die anspruchsvollen, berufsbegleitenden Lehrgänge erforderten, und bezeichnete die Beschäftigten als Rückgrat der Verwaltung. Das Landratsamt präsentiere sich damit als attraktiver Arbeitgeber, der gezielte Vorankommensmöglichkeiten durch Weiterqualifizierung bietet.

Den Glückwünschen schlossen sich neben der Personalabteilung und dem Personalrat auch Geschäftsleiter Marcus Fröhlich sowie der Leiter der Tiefbauverwaltung, Alfons Schanz, an.

