Auto IU

Erfolgreiche Nachwuchskräfte am Landratsamt Haßberge ausgezeichnet

12. Februar 2026Letztes Update 12. Februar 2026
Erfolgreiche Nachwuchskräfte am Landratsamt Haßberge ausgezeichnet
Gratulation zum erfolgreichen Abschluss verschiedener Weiterbildungslehrgängen mit Landrat Wilhelm Schneider, Geschäftsleiter Marcus Fröhlich, Leiter der Tiefbauverwaltung Alfons Schanz, Personalratsvorsitzenden Ralf Mühlfriedel und Monika Pfeuffer (Personalwesen). Foto: Moni Göhr/Landratsamt Haßberge
Sparkasse

HASSBERGE – Landrat Wilhelm Schneider hat die Absolventinnen und Absolventen verschiedener Weiterbildungsmaßnahmen gewürdigt und betont, wie wichtig die Qualifizierung eigener Mitarbeiter für die Bewältigung künftiger Leitungsaufgaben ist.

In diesem Jahr schlossen Lucas Beuerlein und Manfred Schirdewahn ihre Straßenwärterprüfung ab, während Michelle Beppler zur Verwaltungsfachwirtin und Marco Wacker mit herausragendem Ergebnis zum Verwaltungsbetriebswirt aufstiegen.

LOS

Der Landrat hob den großen Einsatz hervor, den die anspruchsvollen, berufsbegleitenden Lehrgänge erforderten, und bezeichnete die Beschäftigten als Rückgrat der Verwaltung. Das Landratsamt präsentiere sich damit als attraktiver Arbeitgeber, der gezielte Vorankommensmöglichkeiten durch Weiterqualifizierung bietet.

Das könnte Dich auch interessieren:

The Legend Anniversary – KAI und Tim Mälzer feiern 15 Jahre Kooperation mit dem limitierten und prämierten Tanto-Jubiläumsmesser

Unser Tipp: TAPO Smart-Home mach dein Leben einfacher, sicherer und smarter

Mehr

Den Glückwünschen schlossen sich neben der Personalabteilung und dem Personalrat auch Geschäftsleiter Marcus Fröhlich sowie der Leiter der Tiefbauverwaltung, Alfons Schanz, an.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

12. Februar 2026Letztes Update 12. Februar 2026

Mehr

Fahrraddiebe, Reifenzerstecher und Unfallflüchtige beschäftigen die Polizei Bad Kissingen

Fahrraddiebe, Reifenzerstecher und Unfallflüchtige beschäftigen die Polizei Bad Kissingen

12. Februar 2026
Gefährliche Krähenfüße in Alzenau: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Gefährliche Krähenfüße in Alzenau: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

12. Februar 2026
Projekt KIPS: Universitätsklinikum Würzburg entwickelt KI-basierte Patientensimulation

Projekt KIPS: Universitätsklinikum Würzburg entwickelt KI-basierte Patientensimulation

12. Februar 2026
Grundsteinlegung der Henneberg-Grundschule Bad Kissingen: Ein Meilenstein für die Bildung

Grundsteinlegung der Henneberg-Grundschule Bad Kissingen: Ein Meilenstein für die Bildung

12. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)