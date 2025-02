Erfolgreiche Nachwuchskräfte in Hassfurt

HASSFURT – Landrat Wilhelm Schneider hat im Rahmen einer Feierstunde die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen verschiedener Weiterbildungsmaßnahmen gewürdigt. Die Beschäftigten haben nun beste Voraussetzungen, um in der Kreisbehörde weiter voranzukommen und möglicherweise künftig Leitungsaufgaben zu übernehmen.

„Es ist von großer Bedeutung, unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu qualifizieren, um die Herausforderungen unserer täglichen Aufgaben bestmöglich zu bewältigen“, betonte Schneider und hob hervor, wie wichtig es ist, sich stetig fortzubilden.

In diesem Jahr haben zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung und der landkreiseigenen Betriebe bemerkenswerte Erfolge erzielt. Zu den Absolventen zählen Daniel Jäger und Joachim Welz, die erfolgreich die Straßenwärterprüfung abgelegt haben, sowie Dr. Christopher Bogdahn, der den Amtstierarztlehrgang erfolgreich abgeschlossen hat.

Alisa Markert und Simone Sachs haben sich als Verwaltungsfachkräfte im Rahmen des Beschäftigtenlehrgangs I qualifiziert, während Jessica Dietz, Anika Heilmann, Angelina Oppelt und Joshua Pöhlmann über den über zwei Jahre andauernden Beschäftigtenlehrgang II die Titel des/r Verwaltungsfachwirt/in erlangt haben. Zudem hat Anna-Lena Ebner das Studium zur Diplom-Verwaltungswirtin (FH) erfolgreich abgeschlossen.

Besonders hob Landrat Schneider die herausragenden Ergebnisse von Jessica Dietz und Alisa Markert hervor. Die frischgebackene Verwaltungsfachwirtin Jessica Dietz landete mit der Traumnote 1,45 den bayernweiten 2. Platz unter 640 Prüflingen, von denen 535 die Abschlussprüfung bestanden haben. Alisa Markert belegte mit der Note 1,0 den 1. Platz von insgesamt 304 Prüflingen, von denen 252 die Abschlussprüfung zur Verwaltungsfachkraft bestanden haben.

Kreischef Schneider würdigte den großen Einsatz der beiden Mitarbeiterinnen, da die berufsbegleitenden Lehrgänge sehr herausfordernd seien. „Die Leistungen sind nicht nur ein Beweis für das Engagement der Mitarbeiterinnen, sondern auch für die hohe Qualität der Weiterbildungsmöglichkeiten, die wir anbieten“, so Schneider. Das Landratsamt sei ein attraktiver Arbeitgeber, der nicht nur eine gute Ausbildung, sondern auch das Vorankommen durch Weiterqualifizierung ermögliche.

Schneider gratulierte allen Absolventinnen und Absolventen und ermutigte sie, ihr neu erlerntes Wissen in der Praxis anzuwenden: „Wir sind stolz auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihren Einsatz und ihre Erfolge. Sie sind das Rückgrat unserer Verwaltung und tragen maßgeblich zur positiven Entwicklung unserer Region bei.“ Sein besonderer Dank galt in diesem Zusammenhang auch allen Ausbilderinnen und Ausbildern. Den Glückwünschen schlossen sich der Geschäftsleiter Marcus Fröhlich, die Personalratsvorsitzende Heike Firsching, Ausbildungsleiterin Angelika Berthold und Elisabeth Zachwieja an.