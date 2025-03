Erfolgreiche Rauschgiftermittlungen: Weitere Festnahme eines Mannes – Untersuchungshaft angeordnet

WÜRZBURG / GROMBÜHL – Im Zuge der Ermittlungen der Ermittlungskommission „Bergspitze“ wurde ein 47-jähriger Tatverdächtiger nach einer belastenden Zeugenaussage festgenommen.

Der Mann soll zwischen Ende 2023 und Juli 2024 im Abstand von zwei bis drei Wochen Kokain in einem unteren dreistelligen Grammbereich sowie Marihuana im unteren zweistelligen Kilogrammbereich in Würzburg verkauft haben.

Die Kriminalpolizei ermittelte in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Würzburg, woraufhin ein Haftbefehl gegen den in Frankfurt am Main lebenden Verdächtigen erlassen wurde. Dieser konnte durch Einsatzkräfte der Frankfurter Polizei vollstreckt werden.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen stellten die Beamten Bargeld in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrags sowie elektronische Speichermedien sicher.

Am Donnerstag wurde der Mann dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Der Haftbefehl wurde bestätigt, und der 47-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.