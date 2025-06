Erfolgreiche Teilnahme des Videnin Dojo Schweinfurt bei den German Open Championships 2025 im Kickboxen

SCHWEINFURT – Am vergangenen Wochenende fanden die German Open Championships 2025 im Kickboxen in Dillenburg statt, organisiert von der WFMC. Das Event zog 82 Vereine und Gyms aus verschiedenen Nationen an, mit insgesamt 600 Startern in unterschiedlichen Disziplinen.

Das Videnin Dojo Schweinfurt war mit vier engagierten Kämpfern vertreten. Marie Maurer sicherte sich in der Disziplin Kick Light den 3. Platz, während Hanna Hesler in derselben Disziplin den 2. Platz erreichte. Denis Heidelbach und Nikita Bauer zeigten ebenfalls starke Leistungen, mussten sich aber im Viertelfinale geschlagen geben.

Das Team wurde von Christoph Würfel gecoacht, der selbst als Nachwuchstalent glänzt: Der 15-Jährige erreichte in diesem Jahr den 2. Platz beim World Cup in der Disziplin K-1 (Verband: WAKO).

Dmitrij Videnin, Leiter des Videnin Dojo, zeigte sich stolz auf sein Team: „Unsere jungen Kämpfer haben alles gegeben, was in ihnen steckt. Wir bleiben dran und arbeiten weiter hart.“ Trainerin Andrea Schmidt hob den starken Zusammenhalt hervor: „Wir sind eine Einheit. Jeder unterstützt den anderen – das macht uns aus.“