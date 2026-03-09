Auto IU

Erfolgreiche Trägerübergabe der Kindertagesstätte Maria-Theresia

Erfolgreiche Trägerübergabe der Kindertagesstätte Maria-Theresia
Bild von Michal Jarmoluk auf Pixabay
SCHWEINFURT – Die Trägerschaft der Schweinfurter KiTa Maria-Theresia stellt sich neu auf: Die Erlöserschwestern übergeben die Einrichtung in die Hände der Johanniter-Unfall-Hilfe. Mit diesem Schritt wird sichergestellt, dass die Kindertagesstätte mit ihren 24 Kleinkindplätzen und 85 Kitaplätzen auch in Zukunft ein Ort der Geborgenheit und professionellen pädagogischen Arbeit bleibt.

Schwester Monika betonte die Bedeutung der nun gefundenen Lösung, die das christliche Profil der Einrichtung stärkt und den Bildungsauftrag mit hoher Herzlichkeit weiterführt. Die Stadt Schweinfurt begleitet den gesamten Prozess fachkundig beratend, um eine verantwortungsvolle Übergabe im Sinne der Kinder, Familien und der Mitarbeitenden zu gewährleisten. Für das Personal bedeutet der Wechsel weiterhin stabile Rahmenbedingungen und optimale Voraussetzungen für die fachliche Weiterentwicklung.

Du kannst darauf vertrauen, dass die nächsten Schritte in den kommenden Monaten in engem und offenem Austausch aller Beteiligten erfolgen. Das gemeinsame Ziel der Johanniter und der Erlöserschwestern ist es, die Räume der Entwicklung und des Vertrauens für kommende Generationen nachhaltig zu sichern.

Regionalvorstand Olaf Stolzenberger blickt zuversichtlich auf die bevorstehende Trägerschaft und dankte für das entgegengebrachte Vertrauen. Die Partnerschaft steht für eine verlässliche Ausrichtung, die den Bedürfnissen der Familien im Stadtgebiet Schweinfurt gerecht wird.

