Erfolgreiche Wasserrettung: Wakeboarder bei Hirschfeld schwer verletzt
HIRSCHFELD, LKR. SCHWEINFURT – Am Sonntagmittag kam es auf dem Main bei Hirschfeld zu einem schweren Sportunfall. Ein Wakeboarder verletzte sich bei einem Sturz so schwer, dass eine großangelegte Rettungsaktion der Feuerwehren aus Hirschfeld, Stammheim und Volkach erforderlich war.
Hergang des Unfalls
Der Fahrer eines Wakeboards war während der Fahrt über einen Steinhaufen geraten. Durch den Aufprall kam es zum Sturz, bei dem sich der Mann schwere Verletzungen zuzog.
Rettung und medizinische Versorgung
Aufgrund des Verdachts auf schwere Wirbelsäulenverletzungen stand eine besonders schonende Rettung des Mannes im Vordergrund:
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Sicherung: Einsatzkräfte aus Stammheim erreichten den Verunglückten mit ihrem Rettungsboot und sicherten ihn zunächst ab.
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Transport: Mit Hilfe eines Rettungsbretts wurde der Verletzte anschließend auf das Mehrzweckboot der Volkacher Feuerwehr umgelagert.
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Versorgung: Dank des geräumigen Innenraums des Volkacher Bootes konnte der Mann bereits während der Fahrt zum Ufer medizinisch erstversorgt werden.
Zusammenarbeit der Einsatzkräfte
Der Einsatz unterstrich die effektive Verzahnung der verschiedenen Bootstypen der Feuerwehren. Nach dem Anlegen am Ufer wurde der Verletzte dem Rettungsdienst übergeben, der ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportierte.
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