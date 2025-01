Erfolgreiche Wunschbaumaktion in Haßfurt

HAßFURT – Die diesjährige Wunschbaumaktion im Landkreis Haßberge war ein überwältigender Erfolg und zauberte vielen bedürftigen Kindern ein Lächeln ins Gesicht. Dank der großzügigen Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger konnten zahlreiche Geschenke gesammelt und rechtzeitig zu Weihnachten an die Kinder verteilt werden.

Das Familienzentrum des Landratsamtes Haßberge sprach seinen herzlichen Dank an alle aus, die sich an dieser Aktion beteiligt haben. „Ihre Großzügigkeit und Ihr Engagement haben dazu beigetragen, die Wünsche der Kinder zu erfüllen und ihnen eine besondere Freude zu bereiten“, betonte eine Sprecherin des Familienzentrums. Besonders hervorzuheben seien die vielen Geldspenden, die ebenfalls zur Aktion beigetragen haben.

Die Grundschule Kirchlauter stellte beispielsweise ihre kreativen Weihnachtsdekorationen auf dem Adventsbasar zum Verkauf und spendete die Einnahmen großzügig an die Wunschbaumaktion. Auch die Stettfelder Freilichtbühne unterstützte mit einer beachtlichen Geldspende. Mit den finanziellen Mitteln konnten zusätzliche Geschenke erworben werden, um sicherzustellen, dass kein Kind leer ausgeht.

Ein besonderer Dank galt zudem den 13 Standortpartnern, die die Wunschbäume in ihren Einrichtungen aufgestellt und die Aktion tatkräftig unterstützt haben. „Ihre Mithilfe war von unschätzbarem Wert und zeigt, wie stark der Gemeinschaftssinn in unserem Landkreis ist“, so die Organisatoren.

Die Wunschbaumaktion brachte nicht nur Freude und Geschenke, sondern auch ein tiefes Gefühl der Verbundenheit und des Zusammenhalts im Landkreis Haßberge. Das Familienzentrum blickt bereits freudig auf die nächste Aktion und hofft, erneut auf die Unterstützung der Bevölkerung zählen zu können.