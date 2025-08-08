Erfolgreicher Abschluss der Pflegeausbildung am Krankenhaus St. Josef
SCHWEINFURT – Das Krankenhaus St. Josef hat Anfang August den erfolgreichen Abschluss von 22 Pflege-Schülerinnen und -Schülern gefeiert.
Alle Absolventen haben ihre Ausbildung an der Berufsfachschule für Pflege erfolgreich beendet, wobei rund die Hälfte des Jahrgangs mit dem Staatspreis für herausragende schulische Leistungen ausgezeichnet wurde. Fast die Hälfte der frisch gebackenen Pflegefachkräfte hat bereits einen Arbeitsvertrag im Krankenhaus St. Josef unterschrieben.
In ihren Ansprachen lobten Schulleiter Herr Pfister und Geschäftsführer Dr. Wellmann die Leistungen der Absolventen und das Engagement des Lehrerteams. Sie betonten die guten Zukunftsperspektiven im Haus und hoben die hohe Ausbildungsqualität hervor, die sich auch in der zweifachen Auszeichnung der Schule als eine der Top 10 Pflegeschulen in Bayern widerspiegelt.
Die Absolventen blickten mit Dankbarkeit auf die vergangenen drei Jahre zurück und lobten die familiäre Atmosphäre, die enge Zusammenarbeit mit der Praxis und die Möglichkeit, internationale Erfahrungen zu sammeln. Fast der gesamte Kurs konnte Auslandseinsätze in der Schweiz, Österreich und den USA absolvieren.
