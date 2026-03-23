Erfolgreicher Abschluss in der Augsfelder Lebenshilfe-Werkstatt
AUGSFELD IM LANDKREIS HASSBERGE – In der Werkstatt für behinderte Menschen Augsfeld, die zur Lebenshilfe Schweinfurt gehört, wurden am Mittwoch, den 11. März 2026, vier Absolventen des Berufsbildungsbereichs feierlich geehrt. Emily Neumann, Nellie Griffioen, Roland Burger und Larissa Hager erhielten ihre Abschlusszertifikate und wechseln nun fest in den Arbeitsbereich „Fertigung und Montage“.
Während ihrer 27-monatigen beruflichen Bildung wurden die jungen Mitarbeiter intensiv an die Arbeitswelt herangeführt. Im Fokus standen dabei die Vermittlung beruflicher Schlüsselqualifikationen sowie die individuelle Förderung persönlicher Kompetenzen. Durch Erprobungen in verschiedenen Werkstattbereichen hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, den für sie passenden Arbeitsplatz innerhalb des Betriebes zu finden.
Werkstattleiter Harald Waldhäuser würdigte die Leistungen der Absolventen und betonte die großen Fortschritte, die alle vier sowohl beruflich als auch privat in den vergangenen Monaten erzielt haben.
Die Werkstatt Augsfeld ist mit rund 320 Mitarbeitern an den Standorten Augsfeld und Zell die zweitgrößte Einrichtung der Lebenshilfe Schweinfurt. Als vielseitiger Lohnfertiger umfasst das Spektrum des Standorts unter anderem:
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Montage-, Verpackungs- und Konfektionierungsarbeiten
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Maschinelle Bearbeitung und Zähltätigkeiten
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Eine eigene Schreinerei, die unter anderem Transportkisten für den Maschinenbau fertigt
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