Erfolgreicher Callcenterbetrug – Falscher Polizist UND falscher Arzt holen Wertgegenstände und Bargeld ab – Kripo ermittelt

HAUSEN/SCHONUNGEN – Eine 95-jährige Seniorin und ein 66-jähriger Mann sind am Dienstag und Mittwoch Opfer dreister Callcenterbetrüger geworden, die sich als Ärzte oder Kriminalbeamte ausgaben. Während die Seniorin in Hausen Bargeld für vermeintliche Medikamente ihres Sohnes übergab, wurde der Mann in Schonungen direkt in seiner Wohnung bestohlen, nachdem er einem falschen Polizisten seine Wertsachen gezeigt hatte.

In Hausen behaupteten die Täter am Telefon, der Sohn der 95-Jährigen benötige teure Medikamente aus der Schweiz. Ein circa 1,80 Meter großer, etwa 30 Jahre alter und schlanker Mann nahm das Geld entgegen und flüchtete mit einem weißen Pkw.

In Schonungen wurde ein 66-Jähriger vor angeblichen Einbrechern gewarnt; als er seine Wertsachen zur „Sicherung“ vorzeigte, griff der Täter zu und entkam unerkannt in Richtung Grundschule. Auch in Hammelburg und Elfershausen gab es ähnliche Anrufversuche, die jedoch rechtzeitig entlarvt wurden.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.