Erfolgreicher Girls‘ und Boys‘ Day 2025 am Landratsamt Schweinfurt

LANDKREIS SCHWEINFURT – Es war ein spannender Tag – Das war das Fazit der insgesamt 15 Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des Girls‘ und Boys‘ Day 2025 zu Gast im Landratsamt Schweinfurt und dessen Zweigstellen waren.

„Mit unserer Teilnahme an diesem wichtigen Aktionstag wollen wir dazu beitragen, dass junge Menschen allein nach ihren Interessen und Stärken ihren künftigen Beruf auswählen. Ich freue mich sehr über das erneut große Interesse an der Arbeit unseres Hauses“, erklärte Landrat Florian Töpper.

Die Schülerinnen und Schüler erhielten einen Tag lang spannende Einblicke in verschiedene Berufsfelder. Mit Unterstützung der aktuellen Auszubildenden wurde der Tag zu einem vollen Erfolg.

Mädchen konnten folgende Berufe kennenlernen:

Umwelttechnologin für Kreislauf- und Abfallwirtschaft

Straßenwärterin

Fachinformatikerin

Diplom-Verwaltungsinformatikerin (FH)

Jungen erhielten Einblicke in folgende Berufe:

Verwaltungsfachangestellter

Diplom-Verwaltungswirt (FH)

Neben dem Aktionstag bietet das Landratsamt Schweinfurt jungen Menschen ganzjährig die Möglichkeit, ein Praktikum in der Verwaltung, am Bauhof oder in der Abfallwirtschaft zu absolvieren. Das Praktikum dauert eine Woche und ermöglicht es den Teilnehmenden, Fragen zu stellen und verschiedene Berufsfelder kennenzulernen.

Interessierte können sich per Mail an ausbildung@lrasw.de wenden.