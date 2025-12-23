Erfolgreicher Schlag gegen überregional agierende Einbrecher – Polizei nimmt mehrere Tatverdächtige fest
ESSELBACH / FRANKFURT AM MAIN – Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Esselbacher Ortsteil Kredenbach ist der Polizei ein bedeutender Schlag gegen überregional agierende Bandenkriminalität gelungen. Dank einer engen und schnellen Zusammenarbeit zwischen bayerischen und hessischen Ermittlungsbehörden konnten drei tatverdächtige Männer noch am selben Abend in Frankfurt am Main festgenommen werden.
Der Einbruch in der Kredenbacher Spessartstraße ereignete sich am Donnerstagnachmittag zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr. Die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und hinterließen dabei einen Sachschaden im dreistelligen Bereich. Während die genaue Höhe der Beute noch ermittelt wird, gerieten drei georgische Staatsangehörige im Alter von 36 bis 41 Jahren schnell ins Visier der Fahnder. Die Männer waren bereits zuvor aufgrund ähnlicher Delikte in den Fokus der hessischen Polizei geraten.
Noch am Donnerstagabend erfolgte der Zugriff in Frankfurt am Main. Nach ihrer Festnahme wurden die Verdächtigen nach Würzburg überstellt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden sie einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ gegen alle drei Männer Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls.
Die Kriminalpolizei Würzburg prüft nun in Abstimmung mit den hessischen Kollegen, ob das Trio für weitere Einbrüche in Unterfranken oder im angrenzenden Hessen verantwortlich zeichnet. Der intensive Austausch zwischen den Landespolizeibehörden dauert an, um mögliche weitere Tatorte zuzuordnen.
