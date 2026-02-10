Erfolgreiches Fast-Track-Verfahren bei Nierenkrebs-Operation in Würzburg

WÜRZBURG – Das Universitätsklinikum Würzburg (UKW) hat das moderne Fast-Track-Konzept erstmals erfolgreich bei einer Nierenkrebs-Operation angewendet und damit die Genesungszeit der Patientin halbiert. Dank einer Kombination aus roboterassistierter Chirurgie und innovativer Schmerztherapie konnte die 72-jährige Petra Engelhardt bereits drei Tage nach dem Eingriff in sehr gutem Zustand nach Hause entlassen werden.

Das Fast-Track-Konzept zielt darauf ab, postoperative Komplikationen zu minimieren und die Selbstständigkeit der Patienten durch ein Bündel an Maßnahmen – wie optimierte Ernährung und multimodale Schmerzkonzepte – schnellstmöglich wiederherzustellen. Bei der Premiere in der Urologie entfernte das Team um Privatdozent Dr. Charis Kalogirou den Tumor minimalinvasiv mit dem DaVinci-Operationsroboter, wobei das Organ erhalten werden konnte. Ein entscheidender Faktor war der sogenannte Quadratus-Lumborum-Block, ein ultraschallgesteuertes Regionalanästhesieverfahren der Anästhesiologie, das den Bedarf an starken Schmerzmitteln wie Opiaten massiv senkt und eine frühe Mobilisation ermöglicht.

Nachdem sich das Verfahren bereits in der Allgemeinchirurgie, Gynäkologie und bei Harnblasenentfernungen bewährt hat, soll die Ausweitung auf Nierenoperationen nun zum neuen Standard am UKW werden. Interessierte oder Betroffene können sich für weitere Informationen an die Klinik und Poliklinik für Urologie und Kinderurologie wenden. Kontaktmöglichkeiten sowie fachliche Details zum Behandlungsspektrum finden sich unter www.ukw.de/urologie oder können per E-Mail an urologie@ukw.de angefragt werden.