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Erfolgreiches Wochenende für Schweinfurter Leichtathleten

16. Juni 2026Letztes Update 16. Juni 2026
    Auch Greta Henninger freute sich über den Gewinn der Silbermedaille im Blockmehrkampf Wurf. - Foto: Frank Henninger
    Jan Dengel (rechts) und Felix Joa gewannen bei den Bayerischen Block-Mehrkampfmeisterschaften eine Silber- und Bronzemedaille. - Foto Eric Jona
    Simon Baunach gewann eine Bronzemedaille bei den Bayerischen Meisterschaften über 1500m Hindernis. - Foto: Eva Baunach
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    Die Leichtathleten des FC 05 Schweinfurt und der DJK Schweinfurt blicken auf ein überaus erfolgreiches Wochenende mit zahlreichen Medaillen und Titeln bei bayerischen sowie unterfränkischen Meisterschaften zurück.

    Bayerische Block-Mehrkampfmeisterschaften (Pfaffenhofen)

    Bei den Titelkämpfen in Pfaffenhofen glänzten die Schweinfurter Athleten mit neuen Bestleistungen:

    Bayerische Hindernismeisterschaften (Ingolstadt)

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    In Ingolstadt sicherte sich Simon Baunach (DJK) die Bronzemedaille über 1.500 m Hindernis der U16. Mit seiner Zeit von 4:58,07 min unterbot er die Qualifikationsnorm für die Deutschen Meisterschaften deutlich. Weitere Platzierungen:

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    • Kilian Kemper (DJK): 6. Platz über 1.500 m Hindernis (U16).

    • Amelie Hümmer (FC): 5. Platz über 2.000 m Hindernis (U18).

    Unterfränkische Meisterschaften (Hösbach)

    Bei den Meisterschaften in Hösbach sicherten sich die Athleten insgesamt eine Vielzahl an Titeln:

    Athlet/in (Verein) Disziplin(en) / Leistung
    Samuel Retka (DJK, M14) Speer (39,42 m), Hoch (1,59 m), 80m Hürden (13,27 s), Kugel (9,27 m), Diskus (29,17 m)
    Jana Kraus (FC, W14) Kugel (9,88 m), Diskus (24,21 m)
    Maximilian Schuster (FC, M15) Kugel (9,53 m), Diskus (31,60 m)
    Simon Baunach (DJK, M15) 800 m (2:14,50 min)
    Amelie Hümmer (FC, U18) 800 m (2:22,18 min)
    Hanna Hümmer (DJK, U18) 400 m (61,41 s)
    Moritz Moser (FC, M15) 300 m (43,64 s)
    Paula Moser (FC, U18) Weitsprung (5,02 m)
    Jan Dengel (FC, M15) Speerwurf (35,52 m)
    Robert Wahl (FC, U18) Hochsprung (1,70 m)


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