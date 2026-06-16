Erfolgreiches Wochenende für Schweinfurter Leichtathleten
Die Leichtathleten des FC 05 Schweinfurt und der DJK Schweinfurt blicken auf ein überaus erfolgreiches Wochenende mit zahlreichen Medaillen und Titeln bei bayerischen sowie unterfränkischen Meisterschaften zurück.
Bayerische Block-Mehrkampfmeisterschaften (Pfaffenhofen)
Bei den Titelkämpfen in Pfaffenhofen glänzten die Schweinfurter Athleten mit neuen Bestleistungen:
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Jan Dengel (FC, M15): Silber im Block Wurf (2.744 Punkte).
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Greta Henninger (FC, W15): Silber im Block Wurf (2.421 Punkte).
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Felix Joa (DJK, M14): Bronze im Block Wurf (2.374 Punkte).
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Lara Nadler (FC, W14): Platz 4 im Block Wurf (2.254 Punkte).
Bayerische Hindernismeisterschaften (Ingolstadt)
In Ingolstadt sicherte sich Simon Baunach (DJK) die Bronzemedaille über 1.500 m Hindernis der U16. Mit seiner Zeit von 4:58,07 min unterbot er die Qualifikationsnorm für die Deutschen Meisterschaften deutlich. Weitere Platzierungen:
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Kilian Kemper (DJK): 6. Platz über 1.500 m Hindernis (U16).
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Amelie Hümmer (FC): 5. Platz über 2.000 m Hindernis (U18).
Unterfränkische Meisterschaften (Hösbach)
Bei den Meisterschaften in Hösbach sicherten sich die Athleten insgesamt eine Vielzahl an Titeln:
|Athlet/in (Verein)
|Disziplin(en) / Leistung
|Samuel Retka (DJK, M14)
|Speer (39,42 m), Hoch (1,59 m), 80m Hürden (13,27 s), Kugel (9,27 m), Diskus (29,17 m)
|Jana Kraus (FC, W14)
|Kugel (9,88 m), Diskus (24,21 m)
|Maximilian Schuster (FC, M15)
|Kugel (9,53 m), Diskus (31,60 m)
|Simon Baunach (DJK, M15)
|800 m (2:14,50 min)
|Amelie Hümmer (FC, U18)
|800 m (2:22,18 min)
|Hanna Hümmer (DJK, U18)
|400 m (61,41 s)
|Moritz Moser (FC, M15)
|300 m (43,64 s)
|Paula Moser (FC, U18)
|Weitsprung (5,02 m)
|Jan Dengel (FC, M15)
|Speerwurf (35,52 m)
|Robert Wahl (FC, U18)
|Hochsprung (1,70 m)
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