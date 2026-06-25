Erfrischende Überraschung bei den Bundesjugendspielen in Schonungen
SCHONUNGEN – Bei hochsommerlichen Temperaturen sorgte Bürgermeister Stefan Rottmann bei den diesjährigen Bundesjugendspielen der Grundschule Schonungen für eine außergewöhnliche Abkühlung: Statt des üblichen Eises gab es für die rund 300 Schülerinnen und Schüler eine spontane „Regendusche“ durch die Feuerwehr.
Sportlicher Einsatz bei Hitze
Trotz der sommerlichen Temperaturen, die bereits am Vormittag für schweißtreibende Bedingungen auf dem Freisportgelände sorgten, zeigten die Kinder bei den Bundesjugendspielen bemerkenswerten Einsatz. Ob beim Sprint, Weitsprung oder Wurf – die jungen Sportlerinnen und Sportler bewiesen großen Ehrgeiz und Ausdauer.
Wasserparty statt Eis
In diesem Jahr wählte Bürgermeister Stefan Rottmann eine spektakuläre Alternative zur traditionellen Eisspende: Zwei Tanklöschfahrzeuge der örtlichen Feuerwehr fuhren mit Blaulicht auf das Sportgelände. Nach einem Countdown durch den Bürgermeister hieß es „Wasser marsch!“. Die Feuerwehrleute verwandelten den Sportplatz mit einem feinen Wassernebel kurzerhand in eine riesige Freiluft-Dusche. Die Begeisterung bei den Kindern war riesig; die unerwartete Erfrischung wurde zum absoluten Höhepunkt des Tages.
Dank an die Organisatoren und Helfer
Bürgermeister Rottmann betonte den Gemeinschaftscharakter der Veranstaltung und dankte den Akteuren, die zum Erfolg des Tages beitrugen:
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Schulleitung & Kollegium: Dank an Schulleiterin Jana Niedermeyer und ihr Team für die Organisation.
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Elternhelfer: Anerkennung für den engagierten Einsatz der vielen Eltern vor Ort.
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Feuerwehr: Besonderer Dank galt den Feuerwehrkameradinnen und -kameraden, die die Aktion mit den Tanklöschfahrzeugen sicher durchführten.
Ein Signal der Freude
„Bei allen negativen und schlimmen Nachrichten auf dieser Welt, tun doch auch gerade solche Meldungen und Bilder von fröhlichen Kindern gut“, erklärte Rottmann. Die Aktion fand überregionale Aufmerksamkeit und war ein voller Erfolg. Aufgrund der positiven Resonanz zieht der Bürgermeister bereits in Betracht, die Wasser-Aktion bei künftigen Hitzetagen zu wiederholen – womöglich sogar direkt auf dem Pausenhof.
Für die Schülerinnen und Schüler werden die Bundesjugendspiele 2026 dank dieser besonderen Abkühlung sicher noch lange in bester Erinnerung bleiben.
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