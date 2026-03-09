Ergebnisse der Kommunalwahl live im Rathaus
SCHWEINFURT – Am Wahlsonntag öffnet der Große Sitzungssaal des Alten Rathauses ab 18:00 Uhr seine Türen für alle Bürger und Medienvertreter, um die Ergebnisse der Kommunalwahl live mitzuverfolgen. Sobald die Auszählungen nach Ende der Abstimmungszeit beginnen, werden die eintreffenden Daten laufend aktualisiert über eine Beamer-Präsentation im Saal veröffentlicht.
Das vorläufige Endergebnis für die Wahl des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin wird gegen 20:00 Uhr erwartet, während die Entscheidung über die Zusammensetzung des Stadtrates voraussichtlich erst gegen Mitternacht feststehen wird. Wer den Wahlabend lieber von zu Hause aus begleiten möchte, kann die aktuellen Entwicklungen und alle Ergebnisse fortlaufend im Internet verfolgen.
