Auto IU

Ergebnisse der Kommunalwahl live im Rathaus

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026
Ergebnisse der Kommunalwahl live im Rathaus
Bild von Michael Schwarzenberger auf Pixabay
Sparkasse

SCHWEINFURT – Am Wahlsonntag öffnet der Große Sitzungssaal des Alten Rathauses ab 18:00 Uhr seine Türen für alle Bürger und Medienvertreter, um die Ergebnisse der Kommunalwahl live mitzuverfolgen. Sobald die Auszählungen nach Ende der Abstimmungszeit beginnen, werden die eintreffenden Daten laufend aktualisiert über eine Beamer-Präsentation im Saal veröffentlicht.

Das vorläufige Endergebnis für die Wahl des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin wird gegen 20:00 Uhr erwartet, während die Entscheidung über die Zusammensetzung des Stadtrates voraussichtlich erst gegen Mitternacht feststehen wird. Wer den Wahlabend lieber von zu Hause aus begleiten möchte, kann die aktuellen Entwicklungen und alle Ergebnisse fortlaufend im Internet verfolgen.

Deine
VERMISST - Bitte helft mit!

Die Informationen stehen unter der Adresse

Das könnte Dich auch interessieren:

RIFFL: Obst und Gemüse in dekorativer Wellenform

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

www.schweinfurt.de

bereit.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026

Mehr

Missbrauch von Nothilfemitteln – Schneller Fahndungserfolg der Bundespolizei

Missbrauch von Nothilfemitteln – Schneller Fahndungserfolg der Bundespolizei

9. März 2026

OB-Wahl 2026 in Schweinfurt: Es wird eine Stichwahl zwischen Hofmann und Schulte geben

9. März 2026
Nationales Studiennetzwerk Intensivmedizin nimmt Arbeit auf

Nationales Studiennetzwerk Intensivmedizin nimmt Arbeit auf

9. März 2026
Geänderte Öffnungszeiten nach der Kommunalwahl

Geänderte Öffnungszeiten nach der Kommunalwahl

9. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)