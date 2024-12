Erheblich Betrunkener leistet Widerstand – Folge: Gewahrsam und Strafverfahren

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT – Beamte der Aschaffenburger Polizei sind am späten Freitagabend bei einer Schlägerei zwischen zwei Männern eingeschritten. Einer der beiden Beteiligten richtete in der Folge seine Aggression gegen die Polizisten.

Eine Streifenbesatzung kam gegen kurz vor Mitternacht zu zwei sich prügelnden Männern im Alter von 20 und 22 Jahren an der „Glattbacher Überfahrt“ hinzu. Infolgedessen sprachen die Polizisten die augenscheinlich stark alkoholisierten Personen an. Der beteiligte 20-Jährige griff im weiteren Verlauf nun die Einsatzkräfte an, die daraufhin Pfefferspray gegen den Aggressor einsetzten. Nachdem der Angriff dadurch nicht beendet werden konnte, setzten die Beamten ein Distanzelektroimpulsgerät, einen sogenannten Taser, ein. Hierdurch konnten die Beamten dem Mann schließlich Handfesseln anlegen und ihn festnehmen, während dieser die Polizisten weiterhin bedrohte und beleidigte.

Aufgrund der offensichtlichen und erheblichen Alkoholisierung des 20-Jährigen musste dieser zum einen eine angeordnete Blutentnahme über sich ergehen lassen und die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Am Samstagmorgen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.